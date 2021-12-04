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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين بـ العباءة من داخل مسجد الشيخ زايد.. شاهد

روان بن حسين
روان بن حسين

نشرت الفنانة الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع انستجرام، خلال وجودها في أبو ظبي.


وظهرت الفاشونيستا والبلوجر الكويتية، في الصورة وهي تقف داخل ساحة مسجد الشيخ زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، مرتدية عباءة خليجية باللون الأسود وطرحة، ولاقت الصورة إعجاب وتفاعل عدد كبير من متابعيها.


وطرحت الفنانة الكويتية ​روان بن حسين في سبتمبر الماضي ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.


يذكر أن الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 
 

أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.
 

 روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.
 

وأعلنت روان بن حسين طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذو شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها. 

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IMG_٢٠٢١١٢٠٤_١٨٢٤٤٩
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IMG_٢٠٢١١٢٠٤_١٨١١٢٥

 

https://www.instagram.com/rawan/p/CXER3EshluO/?utm_medium=copy_link

الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين بالعباءة مسجد الشيخ زايد الامارات أغنية جديدة

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