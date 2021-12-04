فستان أنيق.. أروى تتألق في أحدث ظهور| شاهد

خضعت الفنانة والإعلامية اليمنية، أروى لجلسة تصوير جديدة نشرتها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت أروى، في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا بألوان مختلفة، وعلقت: "من اعتاد أن يوزع الورد سيبقي شئ من عطره في يده فما دمت تزرع الخير سيصلك أثره".



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أروي على تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياج صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها.



في سياق آخر، أطلقت الفنانة أروي أغنيتها الجديدة “بديت تخون” علي قناتها الرسمية عبر “يوتيوب”.



الأغنية باللهجة الخليجية وتجسد في كلماتها عنفوان المرأة في مواجهة الخيانة، وتعتبر بمثابة عودة قوية للفنانة أروى المتعددة المواهب.



ويأتي هذا العمل بعد أن وقعت أروى عقدًا مع الشركة العالمية Believe Label and Artists Solutions لإنتاج عدد من الأعمال المميزة بدايتها مع "بديت تخون" وتليها أغنيتين بأنماط موسيقية مختلفة في الأشهر القليلة المقبلة وسيشكل نقلة نوعية للأعمال الموسيقية التي قدمتها في مسيرتها الفنية.



"بديت تخون" من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد.



وتظهر أروى في الفيديو كليب بكامل جمالها بفستان من تصميم المصمم الرائع فؤاد سركيس، واهتم بإطلالتها ايلي خوري للشعر وجيهان رعيدي للماكياج.

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