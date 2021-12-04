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رئيس التحرير
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ديني

مرصد الأزهر يستقبل رئيس المجلس البابوي بالفاتيكان.. ويؤكد: ترسيخ ثقافة الحوار هو السبيل لمواجهة التطرف والكراهية

مرصد الازهر
مرصد الازهر

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم السبت، الكاردينال ميجيل أنجيل أيوسو، رئيس المركز البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان وعضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمطران نيكولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة؛ لمعرفة جهود المرصد المبذولة في مواجهة الأفكار المتطرفة ومظاهر الكراهية والتمييز التي دبَّت في أواصر العديد من المجتمعات خلال الآونة الأخيرة.

وخلال الجولة، استعرض مشرفو مرصد الأزهر آلية عمل المرصد الذي يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصَّل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، ورصد تحركاتها وتداعيات  على أمن الدول المستهدفة، إضافة إلى الحملات التوعوية التي ينظمها المرصد لتوعية الشباب بمخاطر الأفكار المتطرفة.

كما عرض مشرفو الوحدات أحدث إصدارات المرصد التي تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، واللاجئين، وخطاب الكراهية، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها: أزمة العائدين من تنظيم "داعش" الإرهابي. إلى جانب الترجمات التي نشرها المرصد مؤخرًا، ومن بينها: ترجمة وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الرابع من فبراير عام ٢٠١٩م.

هذا، ويثمن مرصد الأزهر الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز جهود ترسيخ ثقافة الحوار ، وأسس التعايش والمواطنة التي تبنَّتها الوثيقة، وتوِّجت باعتماد الأمم المتحدة للرابع من فبراير -ذكرى توقيع الوثيقة- يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية، مع دعوة الدول الأعضاء إلى تفعيل قيم الوثيقة على أرض الواقع.

مرصد الأزهر التطرف رئيس المركز البابوي لحوار الأديان التطرف واللاجئين وثيقة الأخوة الإنسانية

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