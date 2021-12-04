مدير معابد الكرنك بالأقصر: استعدنا 60% من الأعداد السياحية التي كانت موجودة في عام 2019.. فيديو

قال الطيب غريب مدير معابد الكرنك بالأقصر، إن هناك زيادة في عدد السائحين الزائرين للأقصر بلغت 60% مقارنة بـ 2019.

وأضاف "غريب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الأقصر تشهد حركة من الرواج السياحي والحركة السياحية غير عادية"، لافتا: "جنسيات الزائرين تنوعت ما بين أوكراني، وروسي، وأمريكي، وألماني، وإسباني، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية أبرزها تونس وبعض العرب المقيمين في إسبانيا وفرنسا".

وأشار: "الكثير من الجنسيات بدأت العودة مجددًا إلى المحافظة مع بدء عودة رحلات الطيران المباشر بين الأقصر ومدن أوروبية عدة، خاصة مع إيجاد الكثير من اللقاحات التي تُبشر بنهاية فيروس كورونا وتعود الحياة مجددًا لطبيعتها".

وأوضح: "استعدنا 60% من الأعداد السياحية التي كانت موجودة في عام 2019"، مؤكدا: "الإقبال السياحي على مدينة الأقصر كبير جدا وبدأنا نستعيد الأيام الجميلة، ونسبة الإشغال في المدنية تزيد عن 80%".

