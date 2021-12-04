خيري رمضان: كيروش يتعامل مع كأس العرب كأنها بطولة ودية في كفر حتاته

علق الاعلامي خيري رمضان، على مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام السودان في كأس العرب بالتأكيد على أن الفوز الكبير على منتخب السودان بخماسية نظيفة لا يعني أن المنتخب في حالة قوية، موضحا أن السودان فريق متواضع وفى حالة محبطة بسبب نتائجه في البطولة.

وأبدى الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، استغرابه من استراتيجية كيروش فى التعامل مع لاعبي المنتخب في كأس العرب، قائلا: "المدرب يتعامل كأنها دورة ودية فى كفر حتاته وبيغير كل اللاعبين والجمل مش حلوة قوي وفى مشاكل في اللعب".

وتابع: "التجربة والحكم على كيروش، ليس فى هذا التوقيت، وهو أعلن أن هدفه الوصول إلى كأس العالم، وهو عينه مش على البطولة العربية، ومع كيروش، كل ماتش تشكيل مختلف".