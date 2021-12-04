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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود الونش يحتفل بفوز المنتخب على السودان بخماسية

الونش
الونش

احتفل محمود الونش لاعب منتخب مصر بالفوز الكبير الذي حققه الفراعنة على نظيره السودان، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر.


ونشر محمود الونش صورًا من المباراة علي حسابه بموقع انستجرام وكتب "‏‏الحمد لله كثيرا"


جاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، من متابعة من أحمد رفعت للكرة المرتدة من العارضة على حدود منطقة الجزاء بتسديدة يسارية أكثر من رائعة وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى بشكل مستحيل على الحارس علي أبو عشرين.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 14 من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق أحمد سيد زيزو بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس علي أبو عشرين من التعامل معها.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 31، من توغل أكثر من رائع عن طريق حسين فيصل لمنطقة الجزاء من الجبهة اليسرى مراوغا أكثر من مدافع للمنتخب السوداني ثم مرر كرة أرضية لزميله محمود حمدي الونش الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

فيما جاء هدف الفراعنة الرابع بالدقيقة 57، من ركلة ركنية لمنتخب مصر على يمين مرمى السودان، نفذت بمجموعة التمريرات القصيرة أنهاها أحمد رفعت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها مروان حمدي برأسية قوية تصدى لها الحارس علي أبو عشرين بصعوبة بالغة لترتد من بين يديه وتجد متابعة من حسين فيصل بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الخامس في الدقيقة 79، من تمريرة بينية ساقطة عن طريق محمد مجدي أفشة من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه محمد شريف المنطلق بشكل ذكي خلف المدافعين والذي استقبل الكرة برأسية متقنة قبل الحارس علي أبو عشرين وضعت الكرة داخل الشباك.

منتخب مصر محمود الونش دور المجموعات كأس العرب منتخب السودان

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