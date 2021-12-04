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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انتهاء إيديكس 2021.. وفود أكثر من 42 دولة تزور المتحف القومي للحضارة| صور

صدى البلد

توافد ضيوف مصر من الوزراء والمسؤولين والوفود الرسمية، من عدد من دول العالم، على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، خلال الأسبوع الماضي، للاستمتاع برؤة ما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة، خاصة المومياوات الملكية، والتي تم نقلها في موكب مهيب، خلال شهر إبريل الماضي، من المتحف المصري بالتحرير.

واستقبل المتحف، وفود أكثر من 42 دولة من المشاركين في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021”، والذي استضافته مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيارة وفد إفريقي من جنسيات مختلفة للمتحف، على هامش زيارته الحالية لمصر للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات.

ومن جهته، استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، هذه الوفود؛ للترحيب بهم، وإعطائهم نبذة عن المتحف ومقتنياته المتميزة.

واصطحب أمناء المتحف، هذه الوفود، في جولة، شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية.

وأعرب الوفود عن سعادتهم بزيارة المتحف، واصفين إياه بـ: الصرح الضخم والمبهر، بما يضمه من كنوز أثرية متميزة ومتفردة، خاصة المومياوات الملكية.

وقد أهدى نائب رئيس هيئة التسليح الكويتي خلال زيارته للمتحف، درع الجيش الكويتي وسلمه إلى الدكتور احمد غنيم، معربا له عن سعادة بهذه الزيارة وما شاهده من مقتنيات أثرية فريدة وهامة تعبر عن الحضارة المصرية العظيمة.

المتحف المصري الحضارة المصرية تنظيم الاتصالات المتحف القومي للحضارة المصرية المومياوات الملكية

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