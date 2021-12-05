أحذريها.. أضرار الإكثار من تناول القهوة أثناء الحمل

الاستهلاك المفرط للقهوة قد يثير العديد من المخاوف الصحية بسبب تناول الكافيين الزائد، فيما يلي قائمة بالآثار الضارة التي قد يسببها الإفراط في تناول الكافيين وخاصة للمرأة الحامل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ومن أضرار الإفراط في تناول الكافيين:

اضطراب في المعدة وحرقه

الدوار أو الدوخة

صعوبة النوم

زيادة التبول مما يؤدي إلى الجفاف

تسارع دقات القلب وارتفاع ضغط الدم



ويمكن أن يمر الكافيين عبر المشيمة إلى الطفل ويتراكم في أنسجة الطفل، وقد يتسبب الكافيين الزائد في حدوث مضاعفات مثل انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة وولادة جنين ميت والإجهاض، حيث يفتقر الأطفال إلى الإنزيمات لاستقبال الكافيين.



وقد يتسبب الاستهلاك الزائد للقهوة بما في ذلك القهوة منزوعة الكافيين في إدمانه، وإذا حاولت تقليل تناول القهوة فقد تواجه أعراض الانسحاب لذلك قلل من تناول القهوة تدريجيًا وراقب أعراض الانسحاب.