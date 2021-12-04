عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات صينية في البحرين موديل 2021 .. صور

ابرز 5 سيارات صينية
ابرز 5 سيارات صينية في البحرين موديل 2021

يقدم الصانع الصيني باقة متنوعة وسط موديلات 2021، مثل طرازات السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، حيثت تضم حزمة من وسائل الحماية والامان، إلى جانب الانظمة الفنية والتقنية، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات صينية موديل 2021 داخل السوق البحريني.

1 – ام جي RX5 موديل 2021 

 

تحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

 

بينما دعمت بقدرات اعلى تجهيز من خلال محرك بسعة 2000 سي سي، يعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء،بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، ومن خلال هذه الامكانيات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة ام جي RX5 موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة تبدأ من 7.037 الف دينار وحتى 8.085 الف دينار.

2 – جاك S4 موديل 2021 

 

ترتكز جاك S4 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.620 متر، بينما تأتي بقياسات هيكيلية بلغت 4.345 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 1.765 متر، و 1.640 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر.

 

وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 10.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

 

وتقدم السيارة جاك S4 موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 5.595 دينار.

3 – شيري تيجو 8 برو موديل 2021 

 

زودت السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2021 بمحرك 4 سليندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 185 حصانا، وعزم اقصى للدوران 290 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 8.9 ثانية.

 

وتضم السيارة حزمة من تجهيزات الحماية ومنها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وبرنامج متابعة النقاط العمياء.

 

وتبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2021 داخل السوق البحريني من 7.820 دينار حتى 9.620 دينار .

4 – شانجان CS 75 موديل 2021 

 

دعمت السيارة شانجان CS 75 موديل 2021 بمحرك 1800 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 177 حصانا، وعزم اقصى للدوران 245 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 10 ثواني.

 

وتضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس مع مقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، إلى جانب خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي وبلوتوث، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

 

ويتراوح سعر السيارة شانجان CS 75 موديل 2021 بين 6.800 دينار وحتى 7.800 دينار بحريني.

5 – هافال H2 موديل 2021 

 

تأتي السيارة هافال H2 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.335 متر، وبعرض يقدر بـ 1.814 متر، و 1.695 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.560 متر، بالاضافة إلى واجهة امامية ذات شبكات متعددة المقاطع الهوائية، ومصابيح حادة المظهر مع مصابيح ضباب دائرية الشكل، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

 

وتقدم السيارة هافال H2 موديل  2021 بالسوق البحريني بقيمة تتراوح بين 5.799 و 7 الاف دينار.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 السيدان والهاتشباك السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الربع الابتدائي.. فيديو

بعد رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز..عرفات: كان طفيفاً ولايقارن بالتكلفة الفعلية والأسعار العالمية|فيديو

سونى تطلق خدمة ألعاب جديدة لمنافسة Game Pass من إكس بوكس

صلاح عبد الله يكشف تطورات حالته الصحية بعد سلبية مسحة كورونا "خاص"

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

وزير قطاع الأعمال يكشف كواليس أزمة السيارة الكهربائية.. ويعلن عن مفاجأة | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

قفزة .. التموين تكشف مفاجأة عن أسعار الذهب |فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ