أبرز 5 سيارات صينية في البحرين موديل 2021 .. صور

يقدم الصانع الصيني باقة متنوعة وسط موديلات 2021، مثل طرازات السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، حيثت تضم حزمة من وسائل الحماية والامان، إلى جانب الانظمة الفنية والتقنية، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات صينية موديل 2021 داخل السوق البحريني.

1 – ام جي RX5 موديل 2021

تحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

بينما دعمت بقدرات اعلى تجهيز من خلال محرك بسعة 2000 سي سي، يعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء،بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، ومن خلال هذه الامكانيات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة ام جي RX5 موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة تبدأ من 7.037 الف دينار وحتى 8.085 الف دينار.

2 – جاك S4 موديل 2021

ترتكز جاك S4 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.620 متر، بينما تأتي بقياسات هيكيلية بلغت 4.345 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 1.765 متر، و 1.640 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر.

وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 10.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة جاك S4 موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 5.595 دينار.

3 – شيري تيجو 8 برو موديل 2021

زودت السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2021 بمحرك 4 سليندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 185 حصانا، وعزم اقصى للدوران 290 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 8.9 ثانية.

وتضم السيارة حزمة من تجهيزات الحماية ومنها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وبرنامج متابعة النقاط العمياء.

وتبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2021 داخل السوق البحريني من 7.820 دينار حتى 9.620 دينار .

4 – شانجان CS 75 موديل 2021

دعمت السيارة شانجان CS 75 موديل 2021 بمحرك 1800 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 177 حصانا، وعزم اقصى للدوران 245 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 10 ثواني.

وتضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس مع مقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، إلى جانب خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي وبلوتوث، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

ويتراوح سعر السيارة شانجان CS 75 موديل 2021 بين 6.800 دينار وحتى 7.800 دينار بحريني.

5 – هافال H2 موديل 2021

تأتي السيارة هافال H2 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.335 متر، وبعرض يقدر بـ 1.814 متر، و 1.695 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.560 متر، بالاضافة إلى واجهة امامية ذات شبكات متعددة المقاطع الهوائية، ومصابيح حادة المظهر مع مصابيح ضباب دائرية الشكل، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

وتقدم السيارة هافال H2 موديل 2021 بالسوق البحريني بقيمة تتراوح بين 5.799 و 7 الاف دينار.