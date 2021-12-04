جائزتان لفيلم "الحياة بعد سهام" من ملتقى القاهرة السينمائي

فاز الفيلم المصري الحياة بعد سهام، بجائزتين، من ملتقى القاهرة السينمائي، في نسخته الثامنة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي .

الفيلم يخرجه نمير عبد المسيح، وينتجه علي العربي، والجائزتان، الأولى من راديو وتليفزيون العرب، وقيمتها 10 آلاف دولار، والثانية جائزة Argo وقيمتها 50 الف دولار.

وسبق أن أعلن الملتقى عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز نسخته الثامنة التي وصلت قيمتها إلى 300 ألف دولار، هي الأضخم منذ تأسيس الملتقى، وتنافس عليها 15 مشروعاً روائياً ووثائقياً طويلاً في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، ضمن الفعاليات التي أقيمت في إطار أيام القاهرة لصناعة السينما، بالشراكة مع مركز السينما العربية، ضمن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بالترتيب الأبجدي:

اتصالات: 10 آلاف دولار لمشروع علم للمخرج فراس خوري.

مؤسسة السينما العربية بالسويد: 5 آلاف دولار منحة توزيع في السويد، وحملة ترويجية لمشروع فيلم صيف في بجّعد للمخرج عمر مولدويرة

باديا: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم الطلقة ما بتكتل بكتل سكات الزول للمخرجة نشأت هند المؤدّب

روتانا: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم نزوح للمخرجة سؤدد كعدان

منصة شاهد: 15 ألف دولار لمشروع فيلم السيدات الفاضلات للمخرجة فريدة زهران

شبكة راديو وتلفزيون العرب: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم الحياة بعد سهام للمخرج نمير عبد المسيح

غرفة سرد للكتابة: 5000 دولار وخدمات الإشراف على سيناريو مشروع فيلم السيدات الفاضلات للمخرجة فريدة زهران.

كلاكيت: 5 آلاف دولار واشتراك مجاني في التطبيق لمشروع فيلم محسن العراق للمخرجة عشتار ياسين

مركز السينما العربية: دعوة للمشاركة في ورشة روتردام لاب لمشروع غربان المدينة للمخرج أدهم الشريف والمنتج محمد العمدة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم فوق التل للمخرج بلحسن حندوس

AH Media Production: 10 آلاف دولار لمشروع باي باي طبريا للمخرجة لينا سويلم

Arabia Pictures: 10 آلاف دولار لمشروع عائشة للمخرج مهدي البرصاوي

Cornerstone: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم غربان المدينة للمخرج أدهم الشريف

Film Independent: خدمات استشارية لسيناريو غربان المدينة للمخرج أدهم الشريف ومشروع نور للمخرجة سارة الشاذلي

Argo : منحة توزيع في العالم العربي، قدرها 50 ألف دولار لمشروع فيلم الحياة بعد سهام للمخرج نمير عبد المسيح

IEFTA: المشاركة في برنامج IEFTA التوجيهي الذي يدعم المشروع من مرحلة التطوير حتى التوزيع، ذهبت إلى الوثائقي حلم أمريكي للمخرج أمير الشناوي

Lagoonie Film Production: 5000 دولار لمشروع فيلم عائشة للمخرج مهدي البرصاوي

Nation Production: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم بلاد آرام للمخرجة تمارا ستيبانيان

New Black: 5000 دولار وتصحيح ألوان وخدمات في المونتاج لمشروع أنا وسواقي للمخرجة عهد كامل

شبكة OSN: 50 ألف دولار مقابل حقوق عرض فيلم غربان المدينة للمخرج أدهم الشريف

The Cell: شريط DCP لمشروع نور للمخرجة سارة الشاذلي، وتصحيح ألوان لمشروع سواقي وأنا للمخرجة عهد كامل، وخدمات فيديو دعائية تتمثل في إعلان تشويقي ورسمي لمشروع حلم أمريكي للمخرج أمير الشناوي

يُشار إلى أن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، تتمثل في توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على إقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مالية تساهم في استكمال صناعة الفيلم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريسFIAPF).)