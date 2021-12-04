عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جائزتان لفيلم "الحياة بعد سهام" من ملتقى القاهرة السينمائي

فريق عمل فيلم الحياه
فريق عمل فيلم الحياه

فاز الفيلم المصري الحياة بعد سهام، بجائزتين، من ملتقى القاهرة السينمائي، في نسخته الثامنة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي .

الفيلم يخرجه نمير عبد المسيح، وينتجه علي العربي، والجائزتان، الأولى من راديو وتليفزيون العرب، وقيمتها 10 آلاف دولار، والثانية جائزة Argo وقيمتها 50 الف دولار.

وسبق أن أعلن الملتقى عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز نسخته الثامنة التي وصلت قيمتها إلى 300 ألف دولار، هي الأضخم منذ تأسيس الملتقى، وتنافس عليها 15 مشروعاً روائياً ووثائقياً طويلاً في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، ضمن الفعاليات التي أقيمت في إطار أيام القاهرة لصناعة السينما، بالشراكة مع مركز السينما العربية، ضمن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بالترتيب الأبجدي:

اتصالات: 10 آلاف دولار لمشروع علم للمخرج فراس خوري.

مؤسسة السينما العربية بالسويد: 5 آلاف دولار منحة توزيع في السويد، وحملة ترويجية لمشروع فيلم صيف في بجّعد للمخرج عمر مولدويرة

باديا: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم الطلقة ما بتكتل بكتل سكات الزول للمخرجة نشأت هند المؤدّب

روتانا: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم نزوح للمخرجة سؤدد كعدان

منصة شاهد: 15 ألف دولار لمشروع فيلم السيدات الفاضلات للمخرجة فريدة زهران

شبكة راديو وتلفزيون العرب: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم الحياة بعد سهام للمخرج نمير عبد المسيح

غرفة سرد للكتابة: 5000 دولار وخدمات الإشراف على سيناريو مشروع فيلم السيدات الفاضلات للمخرجة فريدة زهران.

كلاكيت: 5 آلاف دولار واشتراك مجاني في التطبيق لمشروع فيلم محسن العراق للمخرجة عشتار ياسين

مركز السينما العربية: دعوة للمشاركة في ورشة روتردام لاب لمشروع غربان المدينة للمخرج أدهم الشريف والمنتج محمد العمدة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم فوق التل للمخرج بلحسن حندوس

AH Media Production: 10 آلاف دولار لمشروع باي باي طبريا للمخرجة لينا سويلم

Arabia Pictures: 10 آلاف دولار لمشروع عائشة للمخرج مهدي البرصاوي

Cornerstone: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم غربان المدينة للمخرج أدهم الشريف

Film Independent: خدمات استشارية لسيناريو غربان المدينة للمخرج أدهم الشريف ومشروع نور للمخرجة سارة الشاذلي

Argo : منحة توزيع في العالم العربي، قدرها 50 ألف دولار لمشروع فيلم الحياة بعد سهام للمخرج نمير عبد المسيح

IEFTA: المشاركة في برنامج IEFTA التوجيهي الذي يدعم المشروع من مرحلة التطوير حتى التوزيع، ذهبت إلى الوثائقي حلم أمريكي للمخرج أمير الشناوي

Lagoonie Film Production: 5000 دولار لمشروع فيلم عائشة للمخرج مهدي البرصاوي

Nation Production: 10 آلاف دولار لمشروع فيلم بلاد آرام للمخرجة تمارا ستيبانيان

New Black: 5000 دولار وتصحيح ألوان وخدمات في المونتاج لمشروع أنا وسواقي للمخرجة عهد كامل

شبكة OSN: 50 ألف دولار مقابل حقوق عرض فيلم غربان المدينة للمخرج أدهم الشريف

The Cell: شريط DCP لمشروع نور للمخرجة سارة الشاذلي، وتصحيح ألوان لمشروع سواقي وأنا للمخرجة عهد كامل، وخدمات فيديو دعائية تتمثل في إعلان تشويقي ورسمي لمشروع حلم أمريكي للمخرج أمير الشناوي

 

يُشار إلى أن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، تتمثل في توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على إقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مالية تساهم في استكمال صناعة الفيلم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريسFIAPF).)

الحياة الفيلم المصري الحياة سهام القاهرة السينمائي نمير عبد المسيح Argo علم السويد

ترشيحاتنا

ما تنزلوش الشارع في نوة قاسم.. محافظ الإسكندرية يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين| فيديو

محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الربع الابتدائي.. فيديو

بعد رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز..عرفات: كان طفيفاً ولايقارن بالتكلفة الفعلية والأسعار العالمية|فيديو

سونى تطلق خدمة ألعاب جديدة لمنافسة Game Pass من إكس بوكس

صلاح عبد الله يكشف تطورات حالته الصحية بعد سلبية مسحة كورونا "خاص"

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

قفزة .. التموين تكشف مفاجأة عن أسعار الذهب |فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ