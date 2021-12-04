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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يبحث استعدادات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل  الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم السبت ، اجتماعا موسعا ، لبحث استعدادات تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها الخامسة والتى من المقرر أن تنطلق فعالياتها فى شهر فبراير للعام القادم 2022، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة ، والدكتور أحمد عبده منشد ومبتهل ،  والإعلامى عادل المصيلحى المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة ، والدكتور جمال عواد مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد ، و عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد الترتيبات والتنسيقات التى تم وضعها من قبل أعضاء اللجنة ، مشيدا بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الأربع سنوات السابقة و حققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى ، وناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة عددا من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المسابقة على أعلى مستوى بما يتماشى مع المستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على إقامة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني - الفائزون في دورتها الخامسة 2022.تحت رعايته.  
 

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أوضح" محافظ بورسعيد " أن أهمية المسابقة تأتى من كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم ، وتعكس التقدم الحضاري والثقافى للدولة المصرية ، وقدرتها على تنفيذ الفعاليات والمسابقات العالمية خاصة فى ظل الظروف التى يواجهها العالم من جائحة كورونا ، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، على جاهزية محافظة بورسعيد لتنفيذ المسابقة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ، موجها بإقامة مسابقة داخلية قبل انطلاق المسابقة الدولية للقرآن الكريم  يتم من خلالها تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة وكذلك يتم تدريب من لم يحالفهم الحظ خلال مسابقات الأعوام الماضية ، مؤكدا على أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام ، موجها بانهاء كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المسابقة قبل نهاية الشهر الحالي.

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