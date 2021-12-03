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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبكي: 98% نسبة نجاح عمليات القلب والقساطر بمستشفيات الرعاية الصحية

عمليات القلب والقساطر
عمليات القلب والقساطر

تطلق الهيئة العامة لـ الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي الجلسة الثالثة من المؤتمر العلمي الدولي علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الـ (CTO)، في الفترة 10،9 ديسمبر 2021، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المؤتمر الدولي لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية تنظمه الهيئة بالمشاركة مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصحي الحكومية والخاصة إضافة إلى نخبة من الاستشاريين والخبراء الدوليين في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية من أجل تطوير مهارات مقدمي الخدمة في مجال القسطرة القلبية وعمليات التداخلات الدقيقة لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وتحسين جودتها باستخدام أحدث التقنيات العلاجية ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأكد السبكي، أن الفعاليات والمؤتمرات العلمية التى تقام فى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمشاركة جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحى سواء من الحكومية أو الخاصة ونخبة من الاستشاريين والخبراء الدوليين في العديد من التخصصات الطبية، وبقيادة الأطقم الطبية فى الأقسام الإكلينيكية بالمنشآت الصحية المختلفة للهيئة، لها دور كبير جدًا فى اكتساب الخبرات وتعزيز الممارسات الطبية السليمة داخل أقسام الهيئة الإكلينيكية، والذى يؤكده نسب النجاح القياسية المرصودة للتدخلات الطبية والجراحات والعمليات والقساطر الدقيقة فى علاج أمراض القلب والتى تجاوزت نسبة الـ 98%.

وأشار السبكي، إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على تطوير وتدريب الأطباء على استخدام أحدث التقنيات العلاجية وإكسابهم الخبرات والمهارات العالمية، وهو ما يساهم فى رفع نسب الشفاء ونجاح التداخلات والجراحات والعمليات الدقيقة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن العمود الفقرى لنجاح الهيئة هو العلم والممارسة الإكلينيكية المبنية على الدليل العلمى والإكلينيكى، لافتًا إلى اهتمام الهيئة باستقطاب أكبر الخبراء الدوليين فى التخصصات والتدخلات الطبية المختلفة لنقل خبراتهم العلمية إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، باعتبار أن هذا الأمر هو أمر إستراتيجى ودستور عمل الهيئة.

وأكد السبكى، أن الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية  لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد هو اهتمام كبير على المستوى السياسى، وهو الأمر الذى يحتم تدعيم هذا الاهتمام بالمشاركات العلمية للهيئة العامة للرعاية الصحية ودعمها كافة الفاعليات فى القطاع الصحى سواء الحكومى أو الخاص باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد لتحقيق هدف واحد الوصول لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصرى وبجودة عالمية.

ولفت الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والقسطرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أحدث طرق تشخيص وعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الـ CTO، مشيرًا إلى أنه من التخصصات الدقيقة جدًا وتحتاج إلى مهارة عالية وإجراء حالات كثيرة لاكتساب الخبرة، مشيرًا إلى أهمية استخدام هذه التقنية في علاج مرضى الانسداد المزمن بالذات في الحالات المرضية التي يصعب علاجها بالطرق التقليدية حيث أنها تعد أكثر أمانًا على حياتهم وتساعدهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.

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وأضاف رشيد، أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الأطباء من مختلف الجهات المعنية بالشأن الصحي إضافة إلى عدد من الخبراء والاستشاريين الدوليين، وتستمر فعالياته على مدار يومين، 10،9 من ديسمبر الجاري، ويشمل مزيج من المحاضرات وورش العمل والنقاشات العلمية حول مرض الانسداد المزمن للشرايين التاجية، وكيفية تشخيصه وطرق علاجه وفقًا لآخر المستجدات والممارسات العالمية، وكذلك محاكاة لعمليات علاج الانسداد بأحدث التقنيات العالمية، وبعض الممارسات الإكلينيكية بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أكبر الصروح الطبية بالمحافظة لعلاج الكثير من الأمراض ومنها علاج أمراض القلب والشرايين بأحدث التقنيات العلاجية.

 كما يتضمن المؤتمر التدريب على أحدث أساليب علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية باستخدام أحدث التقنيات الـ  CTO وهو أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبى فى علاج الحالات المعقدة من هذا المرض، لافتًا إلى أنه يمكن التسجيل بالمؤتمر عبر الرابط التالي http://eventi-eg.com/ctowave3/ .

وانعقدت الجلسة الأولى والثانية من المؤتمر الدولي لعلاج الإنسداد المزمن للشرايين التاجية بالـ CTO خلال شهري يناير وإبريل من العام الجاري، وقد لاقوا نجاحًا كبيرًا بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر وعدد من الاستشاريين والخبراء الدوليين في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية، وعلى رأسهم البروفوسير الفريدو جلاسي أكبر خبراء العالم في مجال القسطرة التداخلية والانسداد المزمن والرئيس الأسبق للجمعية الأوروبية للإنسداد المزمن للشرايين التاجية.

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الرعاية الصحية محافظة الاسماعيلية التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي

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