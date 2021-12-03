اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة|دعم نقدي لـ مليون ومائة ألف من ذوي الهمم

يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى زيادة الوعي بأن الإعاقة هي جزء من حالات الإنسان، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن جميع الأشخاص من مختلف دول العالم قد عانوا خلال مراحل حياتهم من إعاقة سواء كانت الإعاقة دائمة أو مؤقتة.

كما يستهدف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إقامة الفعاليات التوعوية التي يتم من خلالها تعريف المجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة والحقوق التي يجب أن يكفلها لهم المجتمع، ومن أهمها العيش بشكل طبيعي دون أي نوع من أنواع التمييز ضدهم.

ويشارك في الاحتفال بهذا اليوم العديد من الهيئات والجهات الحكومية المهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العمل على انخراطهم في المجتمع، وتعاملهم بالمساواة مع جميع الأفراد في المجتمع دون أي تمييز قد يحدث ضدهم، وذلك في إطار الجهود الدولية للاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الجهود الوطنية لدعم ذوي الإعاقة

وبهذه المناسبة أصدرت الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" تقريرًا حول الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي التقرير في إطار سلسلة التقارير التي دأبت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة على إصدارها في إطار احتفال مصر بعدد من الأيام الدولية والعالمية لـ حقوق الإنسان، وتأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بضمان وتعزيز حقوق الإنسان في إطار وفائها بالاستحقاقات المنصوص عليها دستوريًا وبتعهداتها الدولية في هذا المجال.

وقد تضمن التقرير عرضًا لأبرز الجهود الوطنية ذات الصلة بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

كما أشار التقرير إلى أن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي، شكلت تعزيزًا للخطط الوطنية الضامنة لحقوق ذوي الإعاقة، لاسيما؛ "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030"، و"الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)".

واستعرض التقرير كذلك النتائج المستهدفة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الإطار.

وأكد التقرير أن الدولة تعمل على الالتزام بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لـ ذوي الإعاقة، وذلك من خلال جهود عديدة، من بينها الإشراف على 778 هيئة تأهيلية، وتقديم الدعم النقدي لـ مليون ومائة ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويًا، وقبول الأشخاص الصم في كلية التربية النوعية بالجامعات، مع تحمل وزارة التضامن الاجتماعي تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاقهم بالجامعة وحتى تاريخ تخرجهم.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

كما أشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في تلقى طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة (المرحلة الثانية)، وذلك بعد استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة في المرحلة الأولى.

في سياق متصل، استعرض تقرير الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" جهود الدولة في مجالات تأهيل وحماية النساء ذوات الإعاقة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة الشمول المالي وفي قطاع التعليم، جنبًا إلى جنب مع جهود الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتدريب والتوظيف.

كما نوه التقرير إلى تنفيذ وزارة الثقافة لـ(5917) نشاطًا متنوعًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسيس "فرقة الشمس" كأول فرقة رسمية تابعة للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أنه تم إنتاج 5 عروض فنية للفرقة وتقديمها داخل مصر وخارجها، وذلك بالإضافة إلى افتتاح فصول لتنمية مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في دار الأوبرا المصرية، وقبول 55 طالبًا من ذوي الإعاقة بأكاديمية الفنون، وإنتاج مجلة "قطر الندى" بطريقة "برايل".

وأبرز التقرير كذلك جهود الدولة لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة مع الغير في المسابقات الرياضية، مشيدًا بالحضور المتميز لأبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة "طوكيو 2020"، وإقامة العديد من البطولات والفعاليات الرياضية والترفيهية التي شارك فيها طلاب مدارس التربية الخاصة وطلاب مدارس الدمج التعليمي.