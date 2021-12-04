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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. وكيل اللاعب : كارتيرون وراء رحيل حسين فيصل عن الزمالك |فيديو

حسين فيصل
حسين فيصل

قال أحمد يحيى، وكيل أعمال حسين فيصل لاعب منتخب مصر وسموحة الحالي، إن باتريس كارتيرون كان سببا رئيسيا في رحيل اللاعب عن نادي الزمالك.

وأضاف يحيى في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كارتيرون تحدث مع إدارة الزمالك، وأكد لهم أنه ليس بحاجة لخدماته قبل رحيل اللاعب عن النادي".

اكتسح منتخب مصر، نظيره السوداني بخمس أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما على ستاد رأس أبو عبود ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وافتتح منتخب مصر، التهديف فى الدقيقة 4 بعد تنفيذ أحمد رفعت لركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس لتعود له من جديد ويسجلها بيساره صاروخية في الشباك.

وأضاف منتخب مصر، الهدف الثاني فى الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث فى الدقيقة 31 بعد توغل أكثر من رائع عن طريق حسين فيصل لمنطقة الجزاء من الجبهة اليسرى مراوغا أكثر من مدافع للمنتخب السوداني ثم مرر كرة أرضية لزميله محمود حمدي الونش الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 57 عن طريق حسين فيصل من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الخامس لمنتخب مصر فى الدقيقة 79 عن طريق محمد شريف من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء مستغلاً خطأ فادح من حارس مرمي السودان.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر الي النقطة الـ6 متساويا مع منتخب الجزائر فى عدد الإهداف، بينما تجمد السودان فى المركز الرابع والإخير دون نقاط.

وفي الدقيقة 15، جاء هدف محقق ضائع للمنتخب المصري بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد رفعت إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مروان حمدي برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا تألق الحارس علي أبو عشرين في التصدي وإبعاد الخطورة عن مرماه.

وتعرض ياسر الطيب لاعب السودان لبطاقة حمراء وطرد مباشر نتيجة تدخل عنيف للغاية على قدم أيمن أشرف لاعب منتخب مصر فى الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 53 ، تلقي فارس عبد الله لاعب منتخب السودان بطاقة حمراء وطرد مباشر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل عنيف على أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر.

منتخب مصر حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.

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