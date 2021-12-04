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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبلاغ النجدة.. تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى فهمي وفاتن موسى |فيديو

مصطفى فهمي وفاتن
مصطفى فهمي وفاتن موسى

كشفت سناء لحظي، محامية الفنان مصطفى فهمي، تفاصيل بعد طلاق موكلها من الإعلامية فاتن موسى، قائله: "كانت علاقاتهما متوترة".

وأضافت "لحظي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "موكلي تزوج منذ 4 سنوات، وكانت علاقاتهما متوترة وحاول أن يطلق فاتن ولكنها كانت ترفض الطلاق وتثور وتغضب".

وأوضحت أن فاتن موسى علمت بخبر طلاقها قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة أنها اصطحبت مجموعة من الرجال وسيدتين واقتحمت منزل الفنان مصطفى فهمي، وكسرت قفل باب الشقة، معقبه: "حارس العقار أبلغ الفنان مصطفى فهمي وتم إبلاغ النجدة".

وأشارت: "تواصلت مع فاتن موسى وأخبرتها أن الطلاق وقع رسميا، وسيتم توصيل كافة مستحقاتها لها.. لكن فاتن قومت الدنيا وكل ما تنشره ادعاءات كاذبة وخادعة".


وعن ما تردد حول قيام مصطفى فهمي بسرقة ملابسها، قالت: "متعلقات فاتن موسى كانت في شنط في انتظار أن ترسل أحدا لأخذها.. عشان كده الفيديو المتداول عن الدولاب طالع فاضي".


وأكدت: "موكلي الفنان مصطفى فهمي التزم الصمت وحافظ على الأصول ولكن الطرف الآخر كان على النقيض"، متابعة: "موكلي بيقول أنه سيظل ملتزما بالأصول.. لكن الطرف التاني مصمم على التشهير".
 

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