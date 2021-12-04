باريس سان جيرمان يقتنص نقطة التعادل من لانس في الدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه لانس بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشر لطولة الدوري الفرنسي.

ليونيل ميسي كان قريبًا من التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 18، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وأرسل ميسي كرة عرضية بالمقاس على رأس إيكاردي في الدقيقة 37، لكن الأخير سدد الكرة خارج شباك لانس.

وفي الدقيقة 62، تمكن سيكو فوفانا من تسجيل الهدف الأول لـ لانس بتسديدة بعيدة المدى، فشل كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان في التصدي لها.

محاولات باريس سان جيرمان استمرت لتسجيل هدف التعادل، وتمكنوا من ذلك بالفعل عن طريق الهولندي فينالدوم في الدقيقة 91 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من مبابي من اليسار، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 42 في المركز الأول، ورصيد لانس للنقطة 27 في المركز الخامس.