هل وقع طلاق فاتن موسى رسميا؟ محامية مصطفى فهمي تجيب.. فيديو

كشفت سناء لحظي، محامية الفنان مصطفى فهمي، حقيقة وقوع طلاق فاتن موسى من مصطفى فهمي، مؤكده: "الطلاق وقع رسميا وأبلغتها بوصول كافة مستحقاتها لمنزلها.. لكنها مصرة على التشهير بالفنان مصطفى فهمي وبأسرته".

وأضافت "لحظي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "موكلي تزوج منذ 4 سنوات، وكانت علاقاتهما متوترة وحاول أن يطلق فاتن ولكنها كانت ترفض الطلاق وتثور وتغضب".

وأكدت: "تواصلت مع فاتن موسى وأخبرتها أن الطلاق وقع رسميا، وسيتم توصيل كافة مستحقاتها لها.. لكن فاتن قومت الدنيا وكل ما تنشره ادعاءات كاذبة وخادعة".



وأوضحت أن فاتن موسى علمت بخبر طلاقها قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة أنها اصطحبت مجموعة من الرجال وسيدتين واقتحمت منزل الفنان مصطفى فهمي، وكسرت قفل باب الشقة، معقبه: "حارس العقار أبلغ الفنان مصطفى فهمي وتم إبلاغ النجدة".