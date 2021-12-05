عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام  اليوم الأحد 5 - 12 - 2021 العديد من مباريات البارزة في مختلف دوريات العالم في مقدمتها مواجهات الفرق المصرية في كأس الكونفدرالية حيث يصطدم بيراميدز مع مانيما انيون بينما يواجه المصري البورسعيدي ضيفه ريفرز يونايتد.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

ريد أروز X سيمبا – الساعة الثالثة عصرا    

جور ماهيا X أوثو دويو – الساعة الثالثة عصرا      

تشاشوما مادزيفهاديلا X مازيمبي – الساعة الثالثة والنصف عصرا      

انتر كلوب X أسيك ميموزا – الساعة الرابعة عصرا  

موتيما بيمبي X جيندارميري ناشونال – الساعة الرابعة عصرا    

كوتون سبورت X  نواذيبو – الساعة الرابعة عصرا    

إنييمبا X الاتحاد الليبى – الساعة الرابعة والنصف عصرا  

الأهلي طرابلس X  الملعب المالي – الساعة السادسة مساء

بيراميدز X   مانيما انيون – الساعة السادسة مساء على قناة on time sport

المصري البورسعيدي  X   ريفرز يونايتد – الساعة السادسة مساء على قناة on time sport 2

بينجا   X زاناكو  – الساعة السادسة والنصف مساء

شبيبة الساورة X هارتس أوف أووك – الساعة السابعة إلا ربع مساء  

النادي الصفاقسي  X توسكر – الساعة السابعة إلا ربع مساء  

نهضة بركان  X آرمى باتريوريتيك – الساعة الثامنة مساء 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

ليدز يونايتد  X برينتفورد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium                  

مانشستر يونايتد  X كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium        

توتنهام هوتسبير X  نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium               

أستون فيلا X ليستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium              

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

رايو فاليكانو X إسبانيول – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X قاديش - الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1        

ليفانتي X أوساسونا – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1                          

سيلتا فيجو X فالنسيا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1                          

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  

بولونيا X فيورنتينا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا                  

سبيزيا X ساسولو – الساعة الرابعة عصرا          

فينيزيا X هيلاس فيرونا – الساعة الرابعة عصرا          

سامبدوريا X لاتسيو – الساعة السابعة مساء                    

يوفنتوس X جنوى – الساعة العاشرة إلا ربع مساء                  

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت  X هيرتا برلين – الساعة الرابعة والنصف عصرا            

بوروسيا مونشنجلادباخ X فرايبورج – الساعة السادسة والنصف مساء                  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

سانت إيتيان X رين – الساعة الثانية ظهرا            

لوريان X نانت – الساعة الرابعة عصرا      

موناكو X ميتز – الساعة الرابعة عصرا                

مونبلييه X كليرمون فوت – الساعة الرابعة عصرا        

ستاد ريمس  X أنجيه – الساعة الرابعة عصرا                

نيس X ستراسبورج – الساعة السادسة مساء                    

بوردو X ليون – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مباريات الكونفدرالية بيراميدز المصري البورسعيدي مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

السعودية وفرنسا.. تفاصيل صفقات عسكرية ضخمة بالتزامن مع زيارة ماكرون

5 ديسمبر .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

من واظب على هذا الدعاء وسع الله رزقه وسدد دينه.. ردده يوميا

سعر الذهب اليوم الأحد 5- 12- 2021

احتفالاً بذكرى المؤسس التاريخي.. قصة لامبورجيني سينتيناريو الأسطورية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ