مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأحد 5 - 12 - 2021 العديد من مباريات البارزة في مختلف دوريات العالم في مقدمتها مواجهات الفرق المصرية في كأس الكونفدرالية حيث يصطدم بيراميدز مع مانيما انيون بينما يواجه المصري البورسعيدي ضيفه ريفرز يونايتد.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

ريد أروز X سيمبا – الساعة الثالثة عصرا

جور ماهيا X أوثو دويو – الساعة الثالثة عصرا

تشاشوما مادزيفهاديلا X مازيمبي – الساعة الثالثة والنصف عصرا

انتر كلوب X أسيك ميموزا – الساعة الرابعة عصرا

موتيما بيمبي X جيندارميري ناشونال – الساعة الرابعة عصرا

كوتون سبورت X نواذيبو – الساعة الرابعة عصرا

إنييمبا X الاتحاد الليبى – الساعة الرابعة والنصف عصرا

الأهلي طرابلس X الملعب المالي – الساعة السادسة مساء

بيراميدز X مانيما انيون – الساعة السادسة مساء على قناة on time sport

المصري البورسعيدي X ريفرز يونايتد – الساعة السادسة مساء على قناة on time sport 2

بينجا X زاناكو – الساعة السادسة والنصف مساء

شبيبة الساورة X هارتس أوف أووك – الساعة السابعة إلا ربع مساء

النادي الصفاقسي X توسكر – الساعة السابعة إلا ربع مساء

نهضة بركان X آرمى باتريوريتيك – الساعة الثامنة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليدز يونايتد X برينتفورد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

أستون فيلا X ليستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X إسبانيول – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X قاديش - الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفانتي X أوساسونا – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو X فالنسيا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X فيورنتينا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

سبيزيا X ساسولو – الساعة الرابعة عصرا

فينيزيا X هيلاس فيرونا – الساعة الرابعة عصرا

سامبدوريا X لاتسيو – الساعة السابعة مساء

يوفنتوس X جنوى – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت X هيرتا برلين – الساعة الرابعة والنصف عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X فرايبورج – الساعة السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان X رين – الساعة الثانية ظهرا

لوريان X نانت – الساعة الرابعة عصرا

موناكو X ميتز – الساعة الرابعة عصرا

مونبلييه X كليرمون فوت – الساعة الرابعة عصرا

ستاد ريمس X أنجيه – الساعة الرابعة عصرا

نيس X ستراسبورج – الساعة السادسة مساء

بوردو X ليون – الساعة العاشرة إلا ربع مساء