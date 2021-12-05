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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي كفر أبو العينين دقهلية يشكون من وجود شركة مقاولات للخرسانة بجوار منازلهم

صدى البلد

أرسل القارئ إبراهيم لبيب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود شركة  مقاولات للخرسانة بجوار منازلهم .

وقال في شكواه نعاني  نحن أهالي قرية كفر أبو العينين مركز ميت غمر محافظة الدقهلية من وجود شركة  للخرسانة بجوار منازلنا حيث الأتربة المتصاعدة من السن واللوادر التي تعمل ليلا نهارا والأسمنت المتصاعد من الخزانات مما يؤثر على صحتنا ويعيق ابنائنا عن المذاكرة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل ٠١١٤٠٥٨٦٠١٢

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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