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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يشارك جمهوره بصورة له.. ويعلق : هوبا رجعنا ليكو

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبرموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وعلق شاكوش قائلا “ هوبا رجعنا ليكو ”.


يذكر أن نقابة الموسيقيين المصرية قد نشرت قائمة تضم 19 مطربًا ممنوعين من الغناء في مصر من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفى زكريا الشهير بـ "مسلم".


وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر قد أشار إلى أن المطربين الصادر بحقهم القرار لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام المصرية لكن يمكنهم الغناء خارج مصر واستخدام منصة يوتيوب، كاشفًا أن هؤلاء المطربين ليست لهم علاقة بالنقابة ويعملون بشكل غير قانوني.

حسن شاكوش

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