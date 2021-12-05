رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأحد، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنوّرة، وتكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وغرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

فيما يكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ويصل إلى متر على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط، وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.