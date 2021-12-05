لحظة دخول تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لأداء أول امتحان شهري.. فيديو

يعتبر اليوم هو بداية امتحانات الصف الرابع الإبتدائي علي مستوى جمهورية مصر العربية، ماعدا محافظه الإسكندرية بسبب سوء حالة الطقس.

ويؤدي الطلاب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينة تحريريا ، ولا يوجد إمتحانات شفوية.

ويذكر أنه قد قررت وزارة التربية والتعليم ، أن يتم عقد كل امتحان من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية في زمن يساوي زمن حصة دراسية لكل مادة.

ووفقا لـ جدول امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، تستمر امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية حتى يوم 9 ديسمبر 2021 .

و تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، سيتم استكمال الجدول الدراسي اليومي بشكل طبيعي حسب المواعيد المحددة بعد حصة الامتحان .

ومن المقرر أن يغطي الامتحان المقرر الذي تم تدريسه في المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 ، ولن تعلن نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لانها عبارة عن مجرد امثلة من طرق التقييم مثل الانشطة في الكتب الجديدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي تم وضعها على مستوى الادارة بمعنى ان التوجيه المختص بوزارة التربية والتعليم هو المنوط بوضع الاسئلة

وعن نظام التقييم لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، فيتم على مستوى المدرسة وتحت اشراف التوجيه وادارة المدرسة ، ويكون التقييم بالالوان وليس الدرجات.

https://fb.watch/9I1EAafp6X/