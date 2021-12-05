عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفرق بين الحريص والبخيل.. على جمعة يوضح

الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك فرقا بين الحريص والبخيل، قائلاً:" فالحريص يشتري ويضع الفلوس فى مكانها، كمن كان لديه سيارة فجزء منها تلف فاشترى الجزء الأصلي لها ويدفع ثمنها". 

وأضاف “جمعة”، خلال برنامج من “ من مصر”، المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن الفرق بين الحرص والبخيل هو "الرشد"، فالبخيل يقطر وهذا منهى عنه لقوله تعالى (( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا))، لكن الحريص لن يطلق عليه صفة البخيل، فالحرص هو أمر طيب وهو سبب سعادة الخلق. 

المفهوم الصحيح للإسراف

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق إن الإسراف مفهوم المعنى ولا يحتاج إلى تعريف، وهو أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، فلو كان واحدا يستطيع شراء شيء معين بحاجة إليه حتى لو غالى الثمن دون الإخلال بمقتضيات الحياة فيكون ليس مسرفا، لأن الإسراف نسبي.

وأضاف علي جمعة أن الإسراف هو الذى يكون فوق احتياج هذا الشخص، أو يأتى بشيء لا يستعمله فيما بعد أو يرميه.

وذكر علي جمعة، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: “أكرموا الخبز” يعنى اوعوا ترموه في القمامة.

وتابع علي جمعة: “لكن لو واحد عمل حفلة ونتج من بقايا طعام هذا الحفل ما يسد عين الشمس، فإذن نحن دخلنا قطعا في الإسراف”.

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تلى قول الله تعالى "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ"، فالكثرة التى لا لزوم لها وتكون فوق الاحتياج ألهتنا عن ذكر الله وعن الالتزام بالقوانين التى خلق الله الخلق عليها من أجل سعادة الدارين، إلى أن قال "ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ"، فقال والله لنسأل عن شربة الماء البارد.

وأشار علي جمعة إلى أن الحساب يوم القيامة ليس لعبة، سنسأل عن كل شيء، قال معاذ بن جبل: “أيؤاخذ أحدنا بما يتكلم يا رسول الله، قال له: ثكلتك أمك يا معاذ -تعبير عربي زي أما واحد يقولك بالمصري الله يخرب بيتك أنت كنت فين- وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.

وتابع: “ساعات نستهين بأشياء وهى عليها مدار الاجتماع البشرى، ومنها السرف فى الموارد”.

 

الإغراق والإسراف

 

وقال الدكتور علي جمعة إن الإغراق في الدين جريمة أكبر من الإسراف، قال تعالى: "فلينفق ذو سعة من سعته"، مشيرا إلى أنه يرتكب جريمة أخرى، وهناك ظاهرة أخرى هي تأثير عرض السلعة على الزبون، حيث ينجذب الزبون ويشتري رغم أنه لا يملك وهو حقيقة الإغراق، لكن تحصيل شيء ليس في مقدرته جريمة.

وأضاف جمعة، خلال لقائه على "سي بي سي": "واحد اشترى تلاجة ثمنها 7 آلاف بالتقسيط بـ 15 ألف، وباعها بسعر أقل حتى يسدد دينه والمعنى البسيط اللي نعرفه يلبس طاقية دي في دي  حرام، وهو إنك تزيد من المديونية عمدا متعمدا وهذا فيه إهلاك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا الإغراق مصيبة كبرى".

وتابع: "وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد قال: أفي الوضوء سرف؟! قال: “نعم! وإن كنت على نهر جار”، رواه أحمد، وابن ماجه .

وأشار إلى أن الحنفية منسوبة لابي حنيفة واخترعها لعدم الإسراف في الماء، لكن ما دام الشخص قادرا على الشراء فهو غير مسرف لأن البيع والشراء شيء نسبي.

وقال الدكتور علي جمعة، إن الله نصب الإنسان حارسا وخليفة في الكون، وجعله مهيمنا على ما فيه من منافع وتسخيرات حتى يظل سيدا وخليفة فلا يُحْتَكَمُ عليه من غير جنسه، وهي مسئولية يحاسب عليها في الآخرة، ويجازى بمقتضى فعله فيها إن خيرا وصلاحا فخير وإن شرا وفسادا فشر.

وأضاف علي جمعة، عبر صفحته على “فيس بوك”، أن إعمار الكون والمحافظة على البيئة عملية تقوم على بعدين: البعد الأول يتعلق بالتصورات العقائدية التي ترسم العلاقات بين الإنسان والكون والإله. والبعد الثاني يتعلق بالتصورات الفقهية التي تصدر عنها الأحكام الشرعية والتي تنظم العلاقات بين الإنسان والكون وبين الإنسان والخالق.

وأوضح أن هذا المنهج يعكس ما جاء في الإسلام من تصورات عقائدية وأحكام فقهية جعلت الإنسان مطالبا وقادرا ومدفوعا إلى المحافظة على بيئته الإنسانية، والمشاركة والتعاون على عدم الإفساد فيها، بل التوضيح للعالمين أن الشرع الإسلامي لم يقف عند حدود المحافظة، بل تعداها إلى التنمية والإصلاح وغير ذلك، لأن الإسلام حض على العمل والتفكر والبحث عن أسرار الكون استدلالا على الوجود الإلهي ووصولا إلى المحبة.

الإغراق والإسراف المفهوم الصحيح للإسراف الفرق بين الحرص والبخل الحريص والبخيل ما الفرق بين الحريص والبخيل

ترشيحاتنا

بكى وتحدث عن صلاح وشكرَ مهند واستجاب لمريم.. 4 مشاهد انسانية لـ السيسي اليوم

الرئيس اللبناني: بلادنا لا تنسى يد العون التي قدمتها دول الخليج

حكم من كان محدود الدخل ويغير هاتفه كل عام بسعر مرتفع.. علي جمعة يرد

مستشار وزير التعليم: نسعى لتدريب كل معلمي مصر على أنشطة التوكاتسو

بعد أكثر من 3 ملايين سنة.. حل لغز غامض لآثار أقدام بشرية

أول رد فعل من مروان حمدي عقب خماسية المنتخب أمام السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

محمد صلاح : الأهلى أكثر استقرارا من الزمالك ولا أتابع الدوري المصري بانتظام

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

في دقائق.. مصري يحقق رقما قياسيا في السير على النيل بالموتوسيكل

شكلهم اتغير| نجوم دخلوا الفن صغارا.. فكيف أصبحوا الآن؟ "فيديو جراف"

هنتج فيلم لـ إيمي.. ماذا قال حسن الرداد في أول ظهور إعلامي له؟

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ