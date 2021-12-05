الخوف على مصر وأبناء الشهداء وذوي الهمم|مشاهد انهمرت فيها دموع الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف»، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحيا الرئيس السيسي فور دخوله قاعة الاحتفالية الحضور قائلا: «كل عام وأنتم طيبون».

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتزامنت الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم، الذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

وشهدت الاحتفالية كثير من المواقف الإنسانية بين الرئيس السيسي والأبطال من ذوي الهمم، حيث يشارك في الفعالية نحو 450 شخصا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج قاعة الاحتفال.

وغالبت الرئيس السيسي دموعه، عند دعاء والدة أحد الشباب من ذوي الهمم له، وهذه ليست المرة الأولى التي تغالب الرئيس دموعه وتسقط تأثرا بعدد من المواقف الإنسانية.

ونرصد من خلال التقرير التالي عدد من المواقف التي تأثر فيها الرئيس السيسي وغلبته دموعه:

بكاء الرئيس بالندوة التثقيفية 33

تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، حيث بكى الرئيس، أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلي "سيرة الشهداء"، الذي استعرض بعض ملامح حياة شهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم، وتضمن شهادات من أهالي الشهداء.

وعقدت الندوة التثقيفية الـ 33 في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

احتفالية قادرون باختلاف 2018

بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء حضوره فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت في العام 2018 بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وجاء بكاء السيسي لحظة استماعه إلى أغنية "نفس الحروف" للفنانة دنيا سمير غانم، كما غالبته الدموع خلال حديث الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

منتدى شباب العالم 2017

خلال كلمة الناشطة العراقية لمياء حجي بشار، التي تعرضت لانتهاكات وحشية من تنظيم "داعش" الإرهابي، بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الهواء.

وقالت "لمياء"، خلال كلمتها في منتدى شباب العالم نسخة 2017: "الله أنقذ حياتي من تنظيم داعش الإرهابي كي أكون صوتا لكل امرأة ضحية في العالم".

الاحتفال بعيد الشرطة 2016

انهمرت دموع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند احتضانه طفلة رضيعة من أبناء شهداء الشرطة، خلال الاحتفال بالذكرى "64" لعيد الشرطة.

وظهر تأثر الرئيس واضحًا، عندما طلب أحد أبناء الشهداء إلقاء كلمة أمام الحضور، حيص قال نجل شهيد الشرطة العميد علي أحمد فهمي سعيد عبد المنعم، إن الوسام الذي حصل عليه والده ليس له وحده ولكن لكل المصريين، قائلا: "مش هسيب حق بابا وحق كل الشهداء من الشرطة".

وتكرر الموقف ثانية خلال نفس الاحتفالية، عندما بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء كلمته أمام الحضور، موجهًا حديثه لأبناء الشهداء، قائلًا: "إنه لن يترك حق الشهداء"، مشددًا: "وحياة رب العباد ما هسيبكم ومش هسيب حقكم".

كما تساقطت دموع الرئيس، عند الحديث عن أعداد الشهداء الذين ذهبت أرواحهم فداءً من أجل الدفاع عن الوطن، قائلًا: "الشهداء سقطوا من أجل أن يعيش كل المصريين، وللمساهمة في إحياء 90 مليون ليعيشوا في أمن وسلام وهذا ثمن غير قليل".

توسعات شركة النصر 2016

وفي 2016 وتحديدا أثناء كلمته خلال افتتاح التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، بكى الرئيس السيسي، موجهًا حديثه للمصريين قائلا: "تحيا مصر بينا كلنا وبإخلاص المصريين هننجح وسنتغلب على كل مشاكلنا".

ورد أحد الحضور عليه قائلًا: "بنحبك يا ريس".