عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس واتحاد الجامعات العربية

صدى البلد

وقع اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بروتوكول تعاون مشتركا بين جامعة عين شمس واتحاد الجامعات العربية وذلك بمقر ادارة الجامعة بقصر الزعفران ، بحضور ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ، ا. د محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، ا. د مني عبد العال مدير ادارة تطوير التعليم والأمين العام للجمعية،  ا. د حنان السعيد  مدير مركز التعليم المدمج، ا. د حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب ،ا. د ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، ، ا. د سحر دويدار مدير الوحدة المركزية لتطوير المناهج وطرق التعليم والدكتورة ريهام عطية مدير الوحدة المركزية للقياس والتقويم .

txt

دورات وبطولات لشباب الجامعات وتخصيص أسبوع للفتيات .. التعليم العالي تجني ثمار الاهتمام بالأنشطة الطلابية.. وتؤكد على الاستمرار في تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة

txt

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات .. تفاصيل

يتضمن البروتوكول 
استضافة جامعة عين شمس (الجمعية العلمية للقياس والتقويم) وتأسيس مقر لها وذلك بناء علي قرار المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية.

وتعد الجمعية العلمية للقياس والتقويم رائدة ومعتمدة دوليا في الإختبارات والمقاييس وتقديم الاستشارات والارتقاء بمستوي منظومة القياس والتقويم بالجامعات العربية بما يتواكب مع احدث التطورات التكنولوجية، ونشر ثقافة القياس والتقويم وتقديم حلول متكاملة لتطوير المنظومة بالجامعات العربية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واعداد كوادر علمية وتنفيذية لتطوير عملية التقويم.

كما تهدف الجمعية الي نشر الوعي بثقافة القياس والتقويم بالجامعات العربية من خلال اقامة برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وورش عمل في مجال القياس والتقويم ، اجراء دراسات تحليلية في تقييم الاختبارات الجامعية وفق معايير محددة لتشخيص واقع عملية التقويم واكتشاف المشكلات ونواحي القصور ومدي فاعلية تطبيق نظم التقويم الخبيثة، بناء واعتماد معايير القياس والتقويم باتحاد الجامعات العربية، تطوير منظومة القياس والتقويم واستخدام احدث الطرق التكنولوجية في بناء بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية بما يتوائم مع قدرات الطلاب مع وضح آلية لادارة وميكنة الاوراق الامتحانية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها وربط موضوعات البحوث التطبيقية في مجال القياس والتقويم وتشجيع انشاء كيانات (ادارات - وحدات- مراكز بحوث) متخصصة في مجال القياس والتقويم في الجامعات العربية الي جانب توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين الكليات والمعاهد الاعضاء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال القياس والتقويم والاشراف المشترك علي الرسائل العلمية وتبادل الزيارات العلمية والاصدارات البحثية في مجال القياس والتقويم.

ترشيحاتنا

القصاص العادل.. عقوبات رادعة للمعتدين على طبيب مستشفى سوهاج الجامعي

خبراء الكرة عن الجولة الثانية بكأس العرب: أهداف ومفاجآت قوية وعرب أفريقيا يتصدرون

انتهاء أزمة تمور وحليب.. نقابة الموسيقيين تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال

السيسي بـ قادرون باختلاف ..بكى متأثرا بدعوة له |الرسول مثله الأعلى والكاراتيه صنعا منه شخصية ذات خلق رفيع

قرارات عاجلة.. السيسي: برامج شبابية وأعمال درامية وتدريب وفرص عمل لذوي الهمم| فيديو

بعد 5 ساعات من الحب المتبادل.. قادرون باختلاف تختتم فعالياتها بالسلام الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقصاء العامري فاروق من منصب نائب رئيس الأهلي

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

28 ألف نسمة.. مدينة أمريكية يحكمها المسلمون

نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. والمحافظ يعلق الدراسة

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

في دقائق.. مصري يحقق رقما قياسيا في السير على النيل بالموتوسيكل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ