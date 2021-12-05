بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس واتحاد الجامعات العربية

وقع اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بروتوكول تعاون مشتركا بين جامعة عين شمس واتحاد الجامعات العربية وذلك بمقر ادارة الجامعة بقصر الزعفران ، بحضور ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ، ا. د محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، ا. د مني عبد العال مدير ادارة تطوير التعليم والأمين العام للجمعية، ا. د حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج، ا. د حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب ،ا. د ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، ، ا. د سحر دويدار مدير الوحدة المركزية لتطوير المناهج وطرق التعليم والدكتورة ريهام عطية مدير الوحدة المركزية للقياس والتقويم .

يتضمن البروتوكول

استضافة جامعة عين شمس (الجمعية العلمية للقياس والتقويم) وتأسيس مقر لها وذلك بناء علي قرار المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية.



وتعد الجمعية العلمية للقياس والتقويم رائدة ومعتمدة دوليا في الإختبارات والمقاييس وتقديم الاستشارات والارتقاء بمستوي منظومة القياس والتقويم بالجامعات العربية بما يتواكب مع احدث التطورات التكنولوجية، ونشر ثقافة القياس والتقويم وتقديم حلول متكاملة لتطوير المنظومة بالجامعات العربية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واعداد كوادر علمية وتنفيذية لتطوير عملية التقويم.

كما تهدف الجمعية الي نشر الوعي بثقافة القياس والتقويم بالجامعات العربية من خلال اقامة برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وورش عمل في مجال القياس والتقويم ، اجراء دراسات تحليلية في تقييم الاختبارات الجامعية وفق معايير محددة لتشخيص واقع عملية التقويم واكتشاف المشكلات ونواحي القصور ومدي فاعلية تطبيق نظم التقويم الخبيثة، بناء واعتماد معايير القياس والتقويم باتحاد الجامعات العربية، تطوير منظومة القياس والتقويم واستخدام احدث الطرق التكنولوجية في بناء بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية بما يتوائم مع قدرات الطلاب مع وضح آلية لادارة وميكنة الاوراق الامتحانية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها وربط موضوعات البحوث التطبيقية في مجال القياس والتقويم وتشجيع انشاء كيانات (ادارات - وحدات- مراكز بحوث) متخصصة في مجال القياس والتقويم في الجامعات العربية الي جانب توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين الكليات والمعاهد الاعضاء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال القياس والتقويم والاشراف المشترك علي الرسائل العلمية وتبادل الزيارات العلمية والاصدارات البحثية في مجال القياس والتقويم.