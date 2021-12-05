بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس واتحاد الجامعات العربية

وقع اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بروتوكول تعاون مشتركا بين جامعة عين شمس واتحاد الجامعات العربية وذلك بمقر ادارة الجامعة بقصر الزعفران ، بحضور ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ، ا. د محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، ا. د مني عبد العال مدير ادارة تطوير التعليم والأمين العام للجمعية، ا. د حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج، ا. د حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب ،ا. د ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، ، ا. د سحر دويدار مدير الوحدة المركزية لتطوير المناهج وطرق التعليم والدكتورة ريهام عطية مدير الوحدة المركزية للقياس والتقويم .
يتضمن البروتوكول
استضافة جامعة عين شمس (الجمعية العلمية للقياس والتقويم) وتأسيس مقر لها وذلك بناء علي قرار المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية.
وتعد الجمعية العلمية للقياس والتقويم رائدة ومعتمدة دوليا في الإختبارات والمقاييس وتقديم الاستشارات والارتقاء بمستوي منظومة القياس والتقويم بالجامعات العربية بما يتواكب مع احدث التطورات التكنولوجية، ونشر ثقافة القياس والتقويم وتقديم حلول متكاملة لتطوير المنظومة بالجامعات العربية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واعداد كوادر علمية وتنفيذية لتطوير عملية التقويم.
كما تهدف الجمعية الي نشر الوعي بثقافة القياس والتقويم بالجامعات العربية من خلال اقامة برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وورش عمل في مجال القياس والتقويم ، اجراء دراسات تحليلية في تقييم الاختبارات الجامعية وفق معايير محددة لتشخيص واقع عملية التقويم واكتشاف المشكلات ونواحي القصور ومدي فاعلية تطبيق نظم التقويم الخبيثة، بناء واعتماد معايير القياس والتقويم باتحاد الجامعات العربية، تطوير منظومة القياس والتقويم واستخدام احدث الطرق التكنولوجية في بناء بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية بما يتوائم مع قدرات الطلاب مع وضح آلية لادارة وميكنة الاوراق الامتحانية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها وربط موضوعات البحوث التطبيقية في مجال القياس والتقويم وتشجيع انشاء كيانات (ادارات - وحدات- مراكز بحوث) متخصصة في مجال القياس والتقويم في الجامعات العربية الي جانب توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين الكليات والمعاهد الاعضاء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال القياس والتقويم والاشراف المشترك علي الرسائل العلمية وتبادل الزيارات العلمية والاصدارات البحثية في مجال القياس والتقويم.