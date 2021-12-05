بالأسماء.. نتائج بطولة الدراجات للجامعات والمعاهد العليا المصرية

أقيمت اليوم الأحد بطولة سباق الدراجات للجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (٤٩)، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة قناة السويس، في رحاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة ١٨٠ طالبًا وطالبة من ١٧ جامعة مصرية، برعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. ياسر عبدالرحمن مدير البطولة، وأ. مينا منصور مسئول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

سباق هواة طالبات:

- المركز الأول: الطالبة هايدي تيمور عبد الشافي (جامعة حلوان).

- المركز الثاني: الطالبة جيداء إيهاب محمد عبدالله (جامعة الإسكندرية).

- المركز الثالث: الطالبة منال زكي توفيق (جامعة حلوان).

سباق هواة طلبة:

- المركز الأول: الطالب محمد أحمد عاشور محمد (جامعة حلوان).

- المركز الثاني: الطالب المعتصم بالله عماد السيد (جامعة حلوان).

- المركز الثالث: الطالب أحمد حسن محمد علي (وزارة التعليم العالي)

سباق محترفين طالبات:

- المركز الأول: الطالبة حبيبة محمد السيد فتح الله (جامعة القاهرة).

- المركز الثاني: الطالبة مرام ياسر الشافعي (الجامعة البريطانية).

- المركز الثالث: الطالبة ندى عبدالكريم أبو بلاش (جامعة السويس).

سباق محترفين طلبة:

- المركز الأول: الطالب أدهم محمد رؤوف (الجامعة البريطانية).

- المركز الثاني: الطالب عبد الرحمن أحمد فهيم (وزارة التعليم العالي).

- المركز الثالث: الطالب زياد محمد على صادق (جامعة بني سويف).