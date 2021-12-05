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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى: نحن أمام واقع أليم والمهرجانات ليست السبب

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

قرر الملحن عمرو مصطفى، الخروج عن صمته وإبداء رأيه فيما يحدث بشأن أزمة مؤدي المهرجانات.

 

وكتب عمرو مصطفى، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “مساء الخير عليكم جميعا .. التزمت الصمت كثيرا في ما يحدث في الوسط الفني الغنائي لأسباب كثيرة .. أولا  نحن أمام واقع أليم في انحدار الذوق العام وده ليس بسبب صانعي المهرجانات ولكن بسبب أن القائمين على  صناعة الموسيقى الراقية لم يقدموا ما ينافس هؤلاء فشلوا فشل ذريع لم يحللوا أسباب النجاح”.

 

وتابع عمرو مصطفى: “والآن بعد ثلاث سنوات من فشلهم حان الوقت لأخذ خطوات جدية للمنافسة بدون منع لأنه بمجرد نزول الشكل الجديد للموسيقى الحقيقية وهذا الشكل يكون قريب من فكر هذا الجيل ويمتعه بشكل يستوعب فكرة (ستنتهي هذه الظاهرة ) تلقائيا”.

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وأضاف: “سيخطر على البعض سؤال انت من الصناع.. سأرد أنا توقفت تماما عن الإنتاج الموسيقي الفترة الماضية لكي استوعب ما يريد هذا الجيل سماعه ما يحرك مشاعره  .. طبعا أنا ادعم الفنان الكبير هاني شاكر لأسباب سياسية وليست فنية لأن سياسيا صورة مصر اهم من اي حد مهما كان جماهيريته ولكن  فنيا  يجب الاعتراف أنه لا يوجد بديل لهذه الظاهرة المنحدرة أخلاقيا وفنيا والحل هو ظهور البديل”.


واختتم حديثه قائلاً: “ووعد في خلال الأسابيع القادمة سيكون البديل في السوق حبيت بس اثبت حاله بالبوست ده علشان اكون ليا الشرف اني أكون أول واحد فكر في إنقاذ الصورة العبثية في الوسط الغنائي بدون هجوم وانتقاد  ولكن بشغل وتعب وتفكير في الخروج من الأزمة تحياتي للجميع طولت عليكم .. عمرو مصطفى”.

 

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