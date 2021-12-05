النشرة الدينية | ماذا يقول المسلم في السجود.. رمضان عبدالمعز: الخير كله في اتباع سنة سيدنا النبي المباركة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأمور التي تهم المسلم في حياته اليومية وتشغل باله، نستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

حكم الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية .. الإفتاء تجيب

الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.

قالت دار الإفتاء، إنه لا تجب الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية إلَّا بتملكها ملكًا تامًا.

وأوضحت دار الإفتاء: اشترط العلماء لوجوب الزكاة على المسلم أن يكون المال مملوكًا له ملكًا تامًا؛ بحيث يكون قادرًا على التصرف فيه وقت ما شاء؛ ومِن المعلوم أنَّ المدخرات التأمينية والعلاجية ليس في ملك الإنسان أن يتصرف فيها إلَّا بعد بلوغه سن المعاش، أو بانتهاء الفترة المقررة من تلك الهيئات، وما دامت هذه الأموال لا يملك الشخص التصرف فيها؛ فإنه يكون بذلك غير مالك لها ملكًا تامًا؛ ولهذا فلا تجب عليه الزكاة فيها ما دام لا يملك التصرف فيها، فإذا أخذها بعد ذلك، فعليه أن يزكيها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول.



هل من مات وهو يدافع عن أهله وعرضه شهيد



هل من مات وهو يدافع عن أهله وعرضه شهيد .. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء: "إن شاء الله شهيد.. أما عن شفاعته لأهله فالله كريم ورحيم".

أجر الشهيد عند الله تعالى

يأمنه الله سبحانه وتعالى من فتنة القبر وعذابه.

يرفع الله سبحانه وتعالى الشهيد بمنزلة فضلى ويعتبره الله سبحانه وتعالى من خير الناس منزلة.

تفوح من دمه رائحة المسك ويحليه الله عز وجّل من حلية الإيمان.

يجعل الله سبحانه وتعالى روح الشهيد تطوف في ظل عرشه في في جوف طير أخضر يرتاد أنهار الجنة.

يمنحه الله الشفاعة بسبعين من أقاربه. يحظى بشرف دخول الجنة مع الأولين.

يخاطبه الله عز وجل دون حجاب.

يأمنه الله من الفزع الأكبر والصعقة.

يتزوج باثنين وسبعين حورية في الجنة.

يتوّجه الله بتاج الوقار، وكل ياقوتة من هذا التاج مرصع بها خير من كل ما في الدينا.



رمضان عبدالمعز: الخير كله في اتباع سنة سيدنا النبي المباركة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إنه مع السير وراء النبى عليه الصلاة والسلام فإن الله سيمن عليك بالخير كله، فضلاً عن اتباع توجيهاته سيعطيك خير الدنيا والآخرة.

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء الأحد، أن الخير كله في اتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسنته المباركة، ذلك في إطار الحديث عن سيدنا الرسول ومحبته الكريمة وصحبته المباركة واتباع سنته الكريمة.



وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أكد في القرآن الكريم: "وإن تطيعوه تهتدوا"، مضيفا: اللهم ارزقنا يا مولانا حسن الاهتداء بنبيك الكريم اللهم آمين اللهم آمين.

ما يقول المسلم في السجود .. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إنه في السجود من المحبذ أن يقوم المسلم بالتسبيح والدعاء، بمختلف صيغه، حيث ذكرت أنه ورد عن النبي، أنه أوصى على الإكثار من التسبيح أثناء السجود، مشيرة إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء»، رواه مسلمٌ وأبو داود في سننه.

وأوضحت دار الإفتاء أن ما ورد عن السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حين قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، أخرجه البخاري في صحيحه.

وأوضحت دار الإفتاء أن من أفضل الأدعية المحبذ استخدامها أثناء السجود، هو: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد»ُ، مؤكدة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت إلى ما ورد عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيك»

وَأكملت أنه إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي»، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، أخرجه مسلم في صحيحه.