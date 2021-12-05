رئيس إيران: وقعنا اتفاقيات بأرقام ضخمة مع دول المنطقة ولم نعلن عنها

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن رفع العقوبات عن إيران وتحييدها هو أولوية حكومته في الوقت الحالي.

وفي حوار تلفزيوني، قال رئيسي:"لقد أقمنا معسكرا لتحييد العقوبات ونحن جميعا نعمل هناك".

وأضاف رئيسي أن حكومته تسعى بقوة لرفع العقوبات، لكنها لن تربط ميزانية واقتصاد البلاد بالمفاوضات بأي شكل من الأشكال.

وأشار رئيسي إلى أن انخراط إيران في المفاوضات يعد أمراً مفاجئاً للغرب خاصة مع تولي حكومة متشددة السلطة، حيث قال إن "الغرب اعتقد أننا لن نشارك في مفاوضات".

وشدد رئيسي على جدية إيران في محادثات فيينا، و"أثبتنا للجميع ذلك"، و"لدينا الإردة الكافية لرفع العقوبات".

وكشف رئيسي عن توقيع إيران اتفاقيات مع دول المنطقة لم يتم الإعلان عنها بعد، وقال:"كانت لدينا مشكلة مع تركمانستان على مدار 5 سنوات، ولكن خلال الرحلة الأخيرة، تم حل المشاكل بلطف ووقعنا عقد تبادل الغاز".

وقال:"تم توقيع عقود بأرقام ضخمة مع دول المنطقة".

وأكد رئيسي أنه يرى حلا لجميع مشاكل البلاد، وأنه لا توجد طرق مسدودة.

وواصل:"قامت الحكومة بحل الهجوم السيبراني على محطات الوقود أولاً بعون الله ثم بثقة الناس".