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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة والي: مصر ستصدر اللقاحات للدول العربية بعد الانتهاء من الاكتفاء الذاتي

أوميكرون
أوميكرون

أكدت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن الشركة تعمل لمدة 18 ساعة في اليوم، من أجل إنتاج لقاح كورونا، مضيفة أن مصر ستصدر هذه اللقاحات للدول العربية بعد الانتهاء من الاكتفاء الذاتي.
 

وطالبت أثناء حوارها مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC،مساء  اليوم الأحد، الشعب المصري بضرورة الاستمرار في الحصول على اللقاحات لأنها أمنة وفعالة، وتخضه لرقابة صارمة من قبل الدولة.

 

واوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن الدولة لديها 80 مليون جرعة لقاح كورونا ومتاحة ومتوفرة
 

قالت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا، نخضع لشروط ورقابة صارمة من هيئة الرقابة على الدواء، مضيفة ان لقاح كورونا أمن وفعال.


واضافت ، أن فاكسيرا مكان كبير، يعود تاريخه لاما يقرب من 100 عام ، وقمنا بتصنيع العديد من الامصال المضادة مثل امصال العقرب والثعابين ، ونقوم بتصدير هذه الأمصال لبعض الدول أبرزها ليبيا والسودان.

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