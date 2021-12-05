المستشار حمادة الصاوي: مصر من العشر الأوائل في النزاهة القضائية بالعالم ..شاهد

قال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أثناء حفل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة دفعة 2018، لا مكان بيننا لمن هو دون المستوى، ولن نسمح لأي شخص يلوث ثوب القضاء.

وأكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أن مصر من العشر العشر الأوائل في النزاهة القضائية بالعالم، مؤكداً اننا سبقنا العالم في القيم والتقاليد القضائية وذلك على كافة المستويات.

وأكد المستشار حمادة الصاوي، «انني اتابع بكل دقه تطور كل عضو نيابة في مصر وتمكنَ من الانتفاع بالتكنولوجيا الحديثة بالتواصل بين كل عضو من أعضاء النيابة العامة، كما انني اتابع تحقيقات عضو النيابة العامة باستمرار».

وتابع المستشار حمادة الصاوي«أن النيابة العامة مستقلة ولكنها ليست منعزلة فهي مستقلة وتُعين الجهات التنفيذية والتشريعية فعليكم ابنائي ان تتعلموا الإبداع في عملكم».

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد شهدا، أمس السبت، 4 ديسمبر، أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2018، اليمين القانونية؛ إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم.

جاء ذلك في حضور المستشارين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وبحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأعضاء وعضوات بها.