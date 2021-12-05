إصابة فني باختناق عقب تسرب غاز في المنوفية

أصيب فني أثناء عمله في السيطرة علي تسريب غاز بقرية جروان بمركز الباجور في محافظة المنوفية بحالة اختناق.



حيث تم نقله إلي مستشفي سرس الليان إثر إصابته حيث تم عمل الاسعافات الأولية ونقله الي المستشفي لتلقي العلاج.

وانتقلت قيادات شركة الغاز في محافظة المنوفية الي موقع تسريب غاز بقرية جروان في مركز الباجور وذلك عقب كسر في الخط الواصل بين مركزى منوف والباجور.



حيث انتقل رئيس مجلس مدينة الباجور والمهندس هانى مجاهد رئيس شركة غاز مصر بالمنوفيه والمهندس أحمد قنديل المهندس التنفيذي بغاز مصر والمهندس حسن محي بشركة غاز مصر.

واكد المهندس هانى مجاهد أنه جار تصليح العطل وسوف يتم الانتهاء من إصلاحه فى غضون ساعات.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الباجور بالعديد من المعدات والعمال عقب تسريب الغاز بقرية جروان عقب كسر في الخط الرئيسي في القرية.

حيث تم غلق محابس الغاز وتم فرض كردون أمني من قبل قوات الشرطة لمحاولة السيطرة علي التسريب.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية الي القرية حيث يجرى الأعمال في محاولة السيطرة علي الكسر الذي وقع أمام مجمع المدارس.