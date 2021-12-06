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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سما رامي: إحنا بني آدمين زينا زيكم.. ولميس الحديدي تحتضنها على الهواء

لميس الحديدي مع اسما
لميس الحديدي مع اسما رامي

حلت سما رامي طالبة في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج  “كلمة أخيرة” بعد احتفالية قادرون باختلاف. 

 

ووجهت سما رامي رسالة  على الهواء: "إحنا  بني أدمين زينا زيكم “، ولم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي نفسها وتوجهت اليها وقامت باحتضانها قائلة : "مش قادرة ".


وكشفت  سما رامي عن واقعة التنمر التي ذكرتها للرئيس السيسي قائلة : " قلت للمتنمر بي إن الرئيس عملنا قانون علشان نأخذ حقنا.. وسجلت فيديو للنائب العام وتم القبض على المتنمر".

سما رامي 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم احتفالية "قادرون باختلاف"، والتي أقيمت بمركز المنارة بالتجمع الخامس ، لأصحاب الهمم.


وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية لذوى الهمم: "كل الناس في مصر بتحبكم أوى وسعيدة بيكم جدا.. والدعم اللى جاى من الناس لكم أمر لا يتوقف ويزيد وإحنا بنتحرك صحيح مش بخطوات قوية أوى.. لسه لم نصل للتقدير الحقيقى للكنز اللى ربنا بعتهولنا اللى هو انتم.. أهلا وسهلا".  


وأجرى الرئيس السيسي حوارات عديدة مع ذوى الهمم ، قائلا: " أصعب لحظة هي اللى حسيت فيها إن بلدنا ممكن تروح، ويا علي أحيانا يكون فهمك مش كده يعذبك لو انت بتفهم وتعرف قوى ممكن تتعذب قوي لانك هتشوف حاجات محدش هيعرفها غيرك، أصعب لحظة طب ليه خفت، خفت على ناسي وأهلى وكل الناس اللى موجودة في مصر عددنا كبير وظروفنا صعبة فلو البلد راحت الناس دي هتروح فين؟.


وعن أسعد لحظة قال الرئيس: "لسه ماجتش، هو الحلم اللى أنا بحلمه لبلدي برضه، بيكم وبمصر والمصريين والشباب والكبار وبقادرون باختلاف اللى بعول بيهم أمام الله وبقسم بيهم أمام الله أنه يساعدنا".

سما رامي لميس الحديدي قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

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