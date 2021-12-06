محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات تصريف المياه

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة تمركزات عربات تصريف المياه على مستوى الأحياء، وتفقد استعدادات رجال شركة الصرف الصحي والنظافة والأحياء وعمال شركات المرافق المتواجدين فى الشارع للعمل وسط الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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ولفت أن جميع الأجهزة المعنية مستمرة في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة اللحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. بالإضافة إلى إتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وطمأن المحافظ المواطنين أنه تم رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ يومين.

من جانبه؛ أوضح اللواء محمود نافع أن سيارات الصرف الصحي منتشرة على مستوي الأحياء، مشيراً إلى أنه هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة مع ارتفاع أمواج البحر الأمر الذي أدى إلى خروج مياه الأمواج في عدد من المناطق.

وأضاف أنه هناك تعاون كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لتصريف تجمعات المياه.