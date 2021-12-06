عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات تصريف المياه

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد تمركزات سيارات الصرف الصحي

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة تمركزات عربات تصريف المياه على مستوى الأحياء، وتفقد استعدادات رجال شركة الصرف الصحي والنظافة والأحياء وعمال شركات المرافق المتواجدين فى الشارع للعمل وسط الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

اقرأ أيضًا:

بتكلفة ٣ مليارات جنيه.. "حياة كريمة" تطور ٥٧ قرية ونجع في الإسكندرية

ولفت أن جميع الأجهزة المعنية مستمرة في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة اللحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. بالإضافة إلى إتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وطمأن المحافظ المواطنين أنه تم رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ يومين.

من جانبه؛ أوضح اللواء محمود نافع أن سيارات الصرف الصحي منتشرة على مستوي الأحياء، مشيراً إلى أنه هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة مع  ارتفاع أمواج البحر الأمر الذي أدى إلى خروج مياه الأمواج في عدد من المناطق.

وأضاف أنه هناك تعاون كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لتصريف تجمعات المياه.

الاسكندرية الصرف الصحى محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف الطقس السيئ الهيئة العامة للأرصاد

ترشيحاتنا

بقوة 150 حصانا.. سوبارو تكشف عن أحدث اصداراتها Forester.. صور

احذر أفعال تبطل صلاتك.. الحركة أبرزها

تسريب أول صور لـ ساعة جوجل الذكية Google Pixel Watch.. مواصفات

محمد المغربي يكشف أهمية إصدار وثيقة تأمينية لتبني مواهب ذوي الهمم

عقب هجوم لـ داعش.. البيشمركة تعلن السيطرة على الأوضاع بقرية قرة سالم العراقية

5 قتلى في مواجهات ضد تنظيم داعش بالعراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

إبراهيم فايق يسخر من حسام البدري.. ويوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ