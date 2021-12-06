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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد ماضي أحد المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف: كنت خائفا لأني أول مرة أقابل الرئيس.. فيديو

محمد ماضي
محمد ماضي

قالت نورهان عثمان إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف ، إن الأسئلة التي طرحتها علي الرئيس اليوم كانت فكرتي أنا ومجموعة من أصدقائي ودائما ما أكون متخوفة من امتحاناتي الدراسية وليس من شيء أخر  ، وبعدها طلب منها يوسف الحسيني إدارة الحلقة مع ضيفهما الثالث محمد ماضي .

ومن جانبه أجاب محمد ماضي أحد المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف بعد سؤاله عن شعوره بالاحتفالية " إن اليوم كنت سعيد جدا بسبب حضوري مع الرئيس السيسي وكنت خائف في بداية الاحتفالية لأني أول مرة أقابل الرئيس  " .

وانطلقت احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث بدأ الحفل بتلاوة قرآنية من الطفل أحمد تامر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي في الفترة، وذلك بعدما استمع له في برنامج تلفزيوني.

وعقدت فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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