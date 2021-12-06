ذكرى ميلاد عبد الغني النجدي.. تعرف على قصة بيعه النكت لـ"إسماعيل يس"

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد الغني النجدي، الذي ولد في 6 ديسمبر 1915، وله مشاهده وأدواره فنية لاتنسي فقد ترك بصمة خاصة، وتميز بجمله التي لا تزال باقية.

استطاع عبد الغني النجدي، أن يترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، ونجح بأدائه البسيط وإتقانه لأدواره في كسب مكانة قوية لدى جمهوره فهو "البواب والعسكري والمواطن" ذو القدرات الضعيفة.. انه الفنان عبدالغني النجدي الذي تحل اليوم الذكرى الـ36 على رحيله.

وتميز النجدي، بادوار «الخادم، البواب، العسكري»، والأدوار الثانوية لكنها كانت مؤثرة في السياق الدرامي، فعلى الرغم من أنه لم يكون من كبار النجوم إلا أنه ترك بأدائه المميز علامات أضيفت لرصيدها الفني سواء كان ذلك على الشاشة السينمائية أو من خلال خشبة المسرح.

واشتهر النجدي خلال مسيرته الفنية بأنه كان يقوم بتأليف النكات وإعطائها للفنان الراحل إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو ليقولها خلال المونولوجات وكان ثمن النكته الواحدة جنيه.