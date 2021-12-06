تجميد البويضات.. تعرف على الإجراء ونطاقه لدى النساء في سن اليأس

مع ابتكار التقنيات المتقدمة وأسلوب الحياة سريع الحركة ، أصبح من الطبيعي اليوم أن ينجب الأزواج أطفالًا عندما يكونون مستعدين عقليًا وملتزمين بالأبوة.

ومع ذلك ، لا يمكن إنكار أن معظم الأزواج يواجهون صعوبة في الإنجاب في مرحلة لاحقة من الحياة بسبب مشاكل الخصوبة المتزايدة.

نتيجة لذلك ، أصبحت تقنيات المساعدة على الإنجاب ، بما في ذلك تجميد البويضات ، منقذة للأزواج ، وخاصة النساء اللواتي يرغبن في الحمل في مراحل لاحقة من حياتهن. تُعرف طبياً باسم حفظ البويضات الناضجة بالتبريد ، وهي طريقة تتضمن إنقاذ قدرة المرأة على الحمل في المستقبل. في هذه الطريقة ، يتم حصاد البويضات غير المخصبة من المبايض وتجميدها لاستخدامها لاحقًا ، حيث يمكن دمجها مع الحيوانات المنوية وزرعها يدويًا في الرحم ، كما أوضح الدكتور سواتي ميشرا ، استشاري Birla Fertility and IVF

" تجميد البويضات هو خيار موثوق به للنساء اللواتي لم يستعددن للحمل بعد ويرغبن في الحمل في الثلاثينيات من العمر. قال الدكتور ميشرا: "من أهم مزايا هذه التقنية أنها عملية متعددة الخطوات ولا تتطلب حيوانات منوية من المتبرع ، ويمكن تخصيبها في وقت الحمل".

قبل اختيار هذه الطريقة ، من المهم أن تفهم متى يمكن للمرأة استخدام هذا الخيار، وتشمل هذه:

في حالة العقم: غالبية الأزواج غير قادرين على الحمل بسبب عوامل مختلفة يمكن أن تسبب مشاكل في الخصوبة ، بما في ذلك أي مرض مثل الذئبة أو فقر الدم المنجلي أو PCOD.

في حالة علاج السرطان : يترك علاج السرطانات تأثيراً كبيراً على الجسم ويضعف الأعضاء المختلفة. يمكن لبعض الأدوية والعلاجات مثل العلاج الكيميائي أن تنبعث منها إشعاعات ضارة يمكن أن تؤثر على خصوبة الفرد.

أثناء الإخصاب في المختبر: التخصيب في المختبر هو طريقة أخرى تتضمن تخصيب البويضات بالحيوانات المنوية في المختبر. اعتمادًا على الحالة ، قد يقترح الأطباء حتى تجميد البويضات على النساء حسب المتطلبات.

تأخر الحمل: يرغب بعض الأزواج في تأخير الحمل والحفاظ على البويضات الصغيرة بأمان من أجل حملهم في المستقبل.

المشاكل الجسدية: في بعض حالات العدوى أو فشل الأعضاء أو مشاكل جسدية أخرى مثل الانتباذ البطاني الرحمي (وهي حالة تنمو فيها الأنسجة خارج الرحم تسد قناة فالوب) ، هناك فرص لإلحاق الضرر بجودة البويضات.

ما هو الإجراء؟

قبل تجميد البويضات ، يتعين على المرضى الخضوع لإجراءات الفحص لتحديد أي علامات للعدوى يمكن أن تجعل العملية معقدة. بمجرد الانتهاء من العملية ، تتم العملية ويتم مراقبة المريض عن كثب في كل خطوة. يتضمن تجميد البويضات إجراءات متعددة ، ولكن يمكن تقسيمها على نطاق واسع إلى ثلاثة أجزاء عريضة. وتشمل هذه:

تحفيز المبيض: في هذه العملية ، يتم حقن الهرمونات الاصطناعية في المريضات لتحفيز المبايض وإنتاج بويضات متعددة بدلاً من بويضة واحدة. لمنع فرص حدوث التبويض المبكر ، يتم أيضًا حقن أدوية أخرى للمريض. بعد ذلك ، لقياس الاستجابة ومراقبة تطور البصيلات (الأكياس المملوءة بالسوائل حيث تنضج البويضات) ، يتم أيضًا إجراء اختبارات الدم والموجات فوق الصوتية المهبلية. عادة ما يستغرق نمو البصيلات داخل المبايض من 12 إلى 14 يومًا.

استرجاع البويضات: تتم هذه العملية تحت التخدير ، حيث يتم إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية في المهبل للتعرف على البصيلات. يتم استخدام جهاز شفط متصل بإبرة لإزالة البويضة من الجريب ، ويمكن أن تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 10-15 دورة لضمان جمع ما يكفي من البيض.

التجميد: بمجرد جمع البويضات غير المخصبة ، يتم تجميدها إلى درجات حرارة دون الصفر للحفاظ عليها لاستخدامها في المستقبل. واحدة من أكثر عمليات تجميد البويضات شيوعًا هي عملية التزجيج. تُستخدم تركيزات عالية من المواد لمنع تكون بلورات الجليد أثناء عملية التجميد.

ما هي العوامل التي تؤثر على تجميد البويضات؟

قبل اختيار طرق تجميد البويضات ، من الضروري أيضًا فهم أن العوامل المختلفة يمكن أن تؤثر على نجاح أو فشل تجميد البويضات. وهذه تشمل:

السن: فقد رأينا أن النساء الشابات تنتج أكثر البيض المخصب التي لديها أعلى من فرص الإخصاب في المستقبل.

جودة الحيوانات المنوية: للحصول على حمل صحي وناجح ، من الضروري أن نتذكر أن جودة الحيوانات المنوية من المرجح أن تؤثر على معدل النجاح. تتمتع الحيوانات المنوية السليمة بفرصة أكبر لإنتاج جنين سليم.

العيادة الصحيحة: بصرف النظر عن ذلك ، يلعب معدل نجاح الإجراءات السريرية أيضًا دورًا حيويًا في تحديد نجاح طريقة تجميد البويضات.

كمية البيض: كمية البيض تزيد من فرص الحمل. تضمن كمية أكبر من البيض أيضًا فرصًا أكبر للحمل في المستقبل.

ما هو نطاق تجميد البويضات للنساء في سن اليأس؟

في حين أن تجميد البويضات هو اتجاه متزايد للنساء اللواتي لا يرغبن في الحمل في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر ، فمن المهم أيضًا ملاحظة أن معظم النساء يدخلن سن اليأس (وهي المرحلة التي تلي نهاية دورات الحيض) في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات. لذلك ، في السنوات التي سبقت انقطاع الطمث ، تنخفض خصوبة المرأة ، ويصبح الحمل مشكلة في السنوات اللاحقة مقارنة بالنساء الأصغر سنًا. وبالتالي ، على الرغم من أن تجميد البويضات يوفر خيارًا للحمل في السنوات اللاحقة ، فمن الضروري أن نفهم أن البيض الطازج سيكون دائمًا لديه فرصة أفضل للحمل من البويضات المجمدة.