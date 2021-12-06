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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصميم هجومي .. تويوتا تبدأ الإنتاج التجاري لـ "تندرا 2022"

تويوتا تندرا
تويوتا تندرا

بدأت تويوتا  في الإنتاج الموسع والتجاري لشاحنها تندرا موديل 2022 في منشأتها بسانت أنتونيو ولاية تكساس الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ووفقا لموقع "كار آند دريفر" المتخصص في السيارات، بعد أكثر من 15 سنة كاملة تستعد تويوتا تندرا 2022 للدخول في جيلها الثالث الجديد لتستعيد قدرتها التنافسية في الأسواق مع الشيفروليه ورام وفورد لايتنينج F-150 وحوش الطرق الوعرة والتضاريس الغير ممهدة، وحرصت تويوتا  اليابانية على الجمع بين التصميم الراقي والفخم وإضفاء لغة تصميم هجومية مع الأداء العالي والمتانة على الطريق لتوحي للمشترين بالموثوقية والثبات على الطريق.

 

تعمل تويوتا  تندرا 2022 بنظام تعليق هوائي محسن ومطور، وهو نظام يستخدم نوابض هوائية يتم التحكم بها عن طريق أجهزة إلكترونية، مع ممتص للصدمات، كما زودت تويوتا تندرا الجديدة بشاشة معلومات وترفيه حديثة مقاس 14 بوصة.

 

تأتي تويوتا تندرا 2022 بمحرك V-6 مزدوج التوربيني ليستبدل المحرك القديم V-8 سعة 5.7 لتر، ويستطيع المحرك الـ 6 سلندر توليد 348 حصانًا و 405 رطل قدم من عزم الدوران في طراز SR الأساسي و 389 حصانًا و 479 رطلاً من عزم الدوران في مستويات التجهيز الأعلى والأغلى سعرًا.

 تستطيع التندرا 2022 سحب ما يصل إلى 12000 رطل، وهو ما يزيد بمقدار 1800 رطل عن شاحنة الجيل الحالي لسنة 2021 ، ويقدر حمولتها القصوى بـ 1940 رطلاً.

 

تقدم تويوتا طرازها تندرا 2022 بمحرك هجين معتدل في طراز TRD-pro ولكنه لن يصل للوكلاء المعتمدين قبل الربيع القادم، كما توفر أيضا للعملاء اختيارات في أنظمة الدفع، سواء دفع خلفي أو رباعي، مع اختيارات متنوعة في طول الكابينة والأسِرَّة، ما بين 5.5 أو 6.5 أو 8.1 قدم. يبدأ سعر تويوتا تندرا 2022 من 37،645 دولارًا لطراز تويوتا تندرا SR الأساسي، كما تتوفر أيضا الطرازات الأعلى تجهيزا وهي تويوتا تندراSR5 وتندرا Limited و تندرا Platinum وتندرا 1794. 

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