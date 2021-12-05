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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن نسختها "كورولا كروس".. صور

تويوتا تكشف عن نسختها
تويوتا تكشف عن نسختها "كورولا كروس"

تعزز النسخة تويوتا كورولا كروس من تواجدها داخل الاسواق الاوروبية عبر باقة من التقنيات الجديدة التي تنافس بها النسخة الخاصة بالولايات المتحدة، على الرغم من التطابق الخارجي الخاص بالتصميم الهيكلي، ولكن تحمل السيارة عدة ترقيات داخلية بالاضافة إلى واجهة أمامية بمصابيح مختلفة.

تتوسط قمرة القيادة للسيارة تويوتا كورولا كروس شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 10.5 بوصة، على عكس النسخة الامريكية والتي دعمت بشاشة وسائط بقيس 7 و 8 بوصة، إلى جانب انظمة الصوت والترفيه القياسية، وعجلة القيادة ذات المهام المتعددة للنسختين.

الاداء الفني للسيارة تويوتا كورولا كروس

 

حصلت تويوتا كورولا كروس على مجموعة متطورة من الانظمة الفنية ومنها خاصية المساعدة عند الانعطاف، واكتشاف الحركة المرورية، مع منع التسارع والتحذير من التصادم، بالاضافة إلى تتبع المسار، وخاصية رصد ومتابعة النقاط العمياء، وفرامل تلقائية واستكشاف الحركة الخلفية، ومثبت سرعة تكيفي.

دعمت السيارة تويوتا كورولا كروس بنظام هجين بتكنولوجيا الجيل الخامس، حيث تضم محرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا، اي بزيادة بلغت 28 حصانا عن النسخة الامريكية، بينما تأتي السيارة ببطاية ليثيوم ايون لدعم قدرات المحرك الكهربائي.

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة تويوتا كورولا كروس من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.1 ثانية، مع امكانية الحصول على خاصية الدفع الرباعي للعجلات، والتي تعتمد على محرك كهربائي للمحاور الخلفية ينتج قوة قدرها 41 حصانا بحسب الحاجة.

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