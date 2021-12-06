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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم نقل الإدارة العامة لمرور القاهرة من الدراسة لطريق القاهرة - السويس

أرشيفية
أرشيفية

أفاد مصدر أمني أنه تم نقل مقر الإدارة العامة لمرور القاهرة بالدراسة لمكانه الجديد بالكيلو ٤ ونصف بطريق القاهرة - السويس تابع لدائرة القاهرة الجديدة .

ويقدم المقر الجديد خدمات مرورية متطورة ، وذلك في إطار العمل على تطوير المنظومة الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين .

وعلم مندوب موقع "صدي البلد" أن مقر مديرية أمن القاهرة بشارع بورسعيد ، سيتم نقله إلى مقره الجديد بطريق القاهرة – السويس، خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمبنى .

ومن المقرر أن يقوم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحضور افتتاح المقرات الجديدة بطريق القاهرة – السويس و الرحاب ، بجوار معسكر مبارك لقوات الأمن وذلك خلال الأيام القادمة ، بعد الانتهاء من نقل محتويات وتجهيزات المقر القديم إلي المقر الجديد .

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن افتتاح أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل في سيتي ستارز.

وفى يوليو 2020 ، افتتحت وزارة الداخلية مقرا جديدا للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى أواخر شهر أكتوبر الماضي من عامنا الحالي تم افتتاح اكبر مجمعات السجون على مستوى العالم .

 يأتى هذا فى ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وتقديم كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، وضمان تطبيق الإستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال ، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية.

وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.   

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