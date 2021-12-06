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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تركي آل شيخ معلقا على صورة السيسي مع ذوي الهمم : رئيس عظيم

صدى البلد

نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من احتفالية قادرون باختلاف تجمعه بعدد من المشاركين أمس بالاحتفالية من ذوي الهمم وتعلو وجوههم مشاعر الفرحة والبهجة ، وجاءت مصحوبة بتعليق “رئيس عظيم”. 

في سياق متصل تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين.


وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أصحاب الهمم هم كنز مصر، وأن دعم الدولة لذوي القدرات لن يتوقف، كما أننا لم نصل بعد إلى التقدير الحقيقي لهم.


ووجه الرئيس، خلال مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أقيمت أمس في مركز المؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، جميع الجهات في الدولة بوضع المزيد من البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة، بحيث تصبح «جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءًا لا يتجزأ ومن الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام».

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