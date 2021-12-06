عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية سبل تطوير العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار.


وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "الكاظمي وتروس بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".


وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا أيضا مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، والتنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، وبما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

 

ترشيحاتنا

تحميل فيلم في أقل من دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن أحدث مهمة ل "ناسا" في اتصالات الليزر

صناعة النواب تكشف مزايا اعتماد الضريبة العقارية على المصانع تبعا للقيمة الدفترية

هل ارتداء الطرحة في عصرنا الحالي يعد حجابا شرعيا؟.. الإفتاء توضح

حصد لقب لاعب الشهر مرتين.. أرقام التونسي وهبي الخزرى فى الدورى الفرنسى

تأجيل محاكمة سفاح الإسماعيلية إلى 9 ديسمبر

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التجارة في الأسلحة البيضاء بالقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

نصائح تحميك|خريطة زمنية لحالة الطقس حتى الخميس..تقلبات فجائية غير متوقعة

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بكاء هستيري.. ننشر نص اعترافات سفاح الإسماعيلية .. شاهد

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر نوفمبر

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا

فيديو

شهيد الغدر.. شاب يلقى حتفه أثناء دفاعه عن عرضه

طلبات إحاطة بالجملة.. استدعاء وزير التعليم للرد على منهج رابعة ابتدائي

تزوجته وهو قاصر.. ترفض توثيق عقد زواجها من ابن خالتها وتطالبه بدفع 950 ألف جنيه

فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ