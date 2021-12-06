رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "الكاظمي وتروس بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".



وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا أيضا مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، والتنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، وبما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.