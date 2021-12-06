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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل مراته وأولاده الـ6.. الجنايات تقضي بإعدام "سفاح الفيوم".. فيديو

الجنايات تقضي بإعدام
الجنايات تقضي بإعدام "سفاح الفيوم"

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب، اليوم الإثنين، بمحاكمة المتهم بقتل زوجته و6 من أبنائه، بالإعدام شنقًا.

ترجع وقائع الجريمة البشعة التى هزت محافظة الفيوم  فى 7 مايو من هذا العام ، حيث قام السفاح بذبح زوجته مها عبد الباسط  وابناؤه الستة أحمد ومحمد وألاؤ وبلال ويوسف ومعتصم وذلك لما  ضاق به صدره من ديون وأعباء مالية  ، فأشتد ذلك عليه  وسلم ذهنه لشيطانه الذى وسوس  له فكرة قتلهم كحلا أوحد لتخليصهم من أى معاناة تطولهم لضيق رزقه متناسيا بذلك فضل ربه الذى من عليه بنعمه الزوجة والذرية  ـ فبيت النية وعقد العزم على قتلهم  ، وأعد لذلك أقراص  لعقار طبى مهدئ أذابها فى عصر المانجو ، وأعد عتاده وعدته من سلاح أبيض  وظل متربصا لهم بمسكنه  وما أن شرب المجنى عليهم الشراب المدسوس  وثقلت أجسامهم خالدين الى نومهم ، حتى قام بذبح الزوجة وابناؤه الستة

و عقب التخلص من زوجته وأبناؤه السته قرر الانتحار بإشعال النار فى جسده، إلا أن الأهالى أمسكوا به، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، وضبطه.

وقامت النيابة العامة بإجراء معاينة داخل منزل القاتل فى قرية الغرق، وأكدت المعاينة الأولية أن زوجته وأولاده كانوا يستعدون لإحضار السحور، وعُثر على بقايا أطعمة، عبارة عن  جبن وبيض بجوارالضحايا ، وأن المتهم نفذ جريمته عن طريق سكين المطبخ .

تم القبض على المتهم  ، الذى قام بتمثيل جريمته  البشعة أمام النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة القضية وأنتداب الطبي الشرعى لتشريح الجثامين السبعة  ، وأحالته الى محكمة جنايات الفيوم  وأمن ألدولة العليا برئاسه المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضويه المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب.

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