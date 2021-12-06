من مقر جامعة الدول العربية.. انطلاق أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل برئاسة الجزائر

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الجزائر خلفا لتونس بمشاركة وزراء العدل بالدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



يترأس وفد مصر في هذه الاجتماعات المستشار عمر مروان وزير العدل.



ووفقا لجدول أعمال الدورة فان المجلس سيبحث عددا من البنود العامة في مقدمتها مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين.



كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة كوفيد – 19 وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.



وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أكدت في بيان لها أمس الأحد أن اجتماعات هذه الدورة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة الإرهاب التي تنتشر في العالم أجمع.



وقالت إن أهمية هذه الدورة تكمن في أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.



وقد عقد المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب اجتماع دورته ٦٧ امس للتحضير لأعمال هذه الدورة ومناقشة مشروعات القرارات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري اليوم.