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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متحدث العاصمة الإدارية: تشغيل القطار الكهربائي مارس القادم ومالونوريل في يونيو.. خاص

العميد خالد الحسينى
العميد خالد الحسينى

كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، نسب الإنجازات فى شبكة الطرق الداخلية وموعد تشغيل المونوريل والقطار المكهرب لتسهيل وسائل المواصلات وربط العاصمة بباقى المناطق بالقاهرة الكبرى، مؤكداً أنه لدينا وسيلتين مواصلات  لأول مرة يتم تطبيقهم في مصر، وهما المونوريل والذى يخدم العاصمة الإدارية وينقل الحركة من مدينة نصر وحتى العاصمة الإدارية، بينما القطار الكهربائي والمتكامل مع محطة عدلي منصور فى مدينة العاشر من رمضان.

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وأضاف الحسينى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من القطار الكهربائي بحلول مارس القادم، وتشغيل المونوريل منتصف العام القادم فى شهر يونيو القادم، بالإضافة إلى العمل على تدشين محطة حافلات رئيسية على مساحة 105 فدان بالقرب من الحى الحكومي وستكون محطة مركزية بالإضافة إلى العمل على نقل الموظفين من 48 نقطة على مستوى القاهرة الكبرى لمقار عملهم بالعاصمة الإدارية.

 

 

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، لدينا 650 كيلو متر من شبكة الطرق بالعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى وتم انجاز ما لا يقل عن 70% منهم حتى الآن، ومازال العمل جارى في الشوارع الداخلية وبعض المناطق التي لا تمثل أولوية أولى ونراعى مناطق النقل التي تربط العاصمة الإدارية بالدائري الأوسطي أو طريق السويس أو طريق العين السخنة، ومحور الأمل ومحور بن زايد ومحور الجنوبي الجنوبي وكل المحاور الرئيسية التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من العمل بهم بنسبة 100% بانتهاء انتقال العاملين بالحكومة.

العاصمة الادارية القطار الكهربائي مدينة العاشر من رمضان طريق السويس القاهرة الكبرى العين السخنة الحى الحكومى

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