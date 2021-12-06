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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لماذا تختص الدستورية بتحديد الجهة القضائية للفصل في دعاوى العاملين؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، حكمها في الدعوي رقم 39 لسنة 40 قضائية "تنازع"، اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تثور بين بنك مصر وأحد العاملين لديه إعمالاً لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتخويل مجلس إدارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بإصدار لوائحها الداخلية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما حكمت المحكمة في الدعوي رقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"، اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، اعمالا بأن ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني، وأسست المحكمة قضاءها في الدعويين، على أنها المختصة بتحديد جهة القضاء المنوط بها الفصل في الدعوى، عند تسلب كل من جهتي القضاء العادي والإداري عند الفصل فيها، حتى تكون لكل خصومة قضائية قاض يفصل فيها، ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة، والحصول على الترضية القضائية. 

وتفصل المحكمة الدستورية في التنازع وفقًا للقواعد التي أوردها المشرع لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. والحكم الذي تصدره يلزم كافة أجهزة الدولة، بما فيها الجهات القضائية المختلفة، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور.

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لماذا تختص الدستورية بتحديد الجهة القضائية للفصل فى دعاوى العاملين المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفني البنك المركزي بنك مصر

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