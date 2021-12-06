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أخبار البلد

خلال مباحثات رئيس العربية للتصنيع , ووزير الصناعة والمعادن الليبي

وزير الصناعة الليبي يدعو المؤسسات المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار وتشغيل المصانع

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  "أحمد أبو هيسة " وزير الصناعة والمعادن الليبي، والوفد المرافق، لبحث تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك، والاستفادة من إمكانيات المؤسسات المصرية وفي مقدمتها العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

 

واتفق الجانبان، خلال المباحثات المشتركة، على تحقيق الإستفادة من خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا وتحقيق التكامل المشترك  لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا للأشقاء  الليبيين.

 

كما تم الإتفاق على إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع لرفع كفاءة واعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة. 

 

وأكد "أحمد أبو هيسة" خلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج بها وفقا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، والكوادر البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

 

وأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها ليبيا حاليا، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية , حيث تتمتع ليبيا بمساحات صحراوية واسعة غير مستغلة بالشكل الأمثل فضلا عن التعاون في مجال الإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والتعدين وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

 

وأشار"أبو هيسة" إلى حرص الجانب الليبي على تطوير العلاقات الثنائية، والترحيب بالمستثمرين المصريين في المجالات كافة واستغلال الطاقات والثروات الليبية غير المستغلة، وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل مع الهيئة العربية للتصنيع، في جميع مجالات الصناعة وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية والتحول الرقمي ونقل المعلومات والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بدولة ليبيا وفقا لمعايير الجودة العالمية، معربا عن تمنياته للشعب المصرى بالمزيد من التقدم والازدهار.

 

التعاون والتكامل مع ليبيا

من جانبه، أكد الفريق "عبد المنعم التراس" أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب، موضحا أن هذه المباحثات تأتي في إطار ثوابت السياسة المصرية بالدعم الكامل تجاه دولة ليبيا الشقيقة لتجاوز التحديات التي تواجهها، والمحافظة على أمن واستقرار الشعب الليبي.

 

وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية إحتياجات أشقائنا والمشاركة في المشروعات التنموية بدولة ليبيا.

 

وذكر "التراس" أنه تم استعراض أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات الصناعة المختلفة، مشيرا إلى أهمية المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية وتشغيل المصانع الليبية المتوقفة، فضلا عن اتاحة التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية الليبية بمصانع ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

 

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث أطلع الوزير الليبي علي نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة ،وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

 

وتفقد الوفد الليبي مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.

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