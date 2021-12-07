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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل موازنة البرلمان: إلغاء الضريبة العقارية على المصانع خطوة جادة لدعم الصناعة

ياسر عمر، وكيل لجنة
ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

 ثمن النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باعتماد لجنة الصناعة الضريبة العقارية وفقا للقيمة الدفترية، مؤكدا أنها خطوة جادة لدعم الصناعة .

 

و أكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن هذه الضريبة بالفعل تم تخفيفها خلال الفترة الأخيرة، علاوة على إلغائها بالكامل وذلك بالتزامن مع أزمة جائحة كورونا ، مشيرا إلى أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي على دعم القطاع الصناعى خلال هذه الفترة الاستثنائية والغير مسبوقة 

 

و أوضح عضو خطة النواب أنه سبق تخفيفها حيث تم فرضها على مسطحات المباني فقط ، بعد أن كانت تفرض على مسطح الأرض بالكامل .

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صناعة النواب تكشف مزايا اعتماد الضريبة العقارية على المصانع تبعا للقيمة الدفترية

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تفاصيل اجتماع صناعة النواب حول إلغاء الضريبة العقارية على المصانع

و أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية علي المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتي يتم تخفيف الأعباء علي المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود ، الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية .

 

وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القمية الدفترية، مما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك  مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.

 

وأضاف محمود، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتي لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتي لا يكون هناك ذريعة للإخلال بأي التزام، مشددا علي أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيبا من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة.

ياسر عمر لجنة الخطة الضريبة العقارية جائحة كورونا كورونا

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