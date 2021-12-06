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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فبراير.. السعودية تضع شرطا لدخول الأسواق والمراكز التجارية

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، أن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا، ستكون شرطا لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، بدءًا من فبراير المقبل.

وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان اليوم الاثنين، إن الجرعة التنشيطية ستعد شرطًا لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من الأول من فبراير 2022.

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وأضافت أن القرار ينطبق على "كل من مضى عليهم 8 أشهر وأكثر من تلقيهم الجرعة الثانية، وجميع الفئات العمرية ما فوق 18 عاما".

وأكدت أنه "سيتم تشديد الرقابة في جميع المنشآت والأسواق والمولات لمنع أي تجاوزات"، لافتة إلى أنه "سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين".

وأشارت إلى أنه سيستثنى من القرار كل من الفئات المعفاة من أخذ اللقاح، وفق تطبيق "توكلنا".

يأتي هذا القرار تزامنا مع سرعة تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا في العالم، وظهور أوميكرون بالأراضي السعودية.

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