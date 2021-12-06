اسامة منير يطرح أغنية أنا كنت في غيبة

يستعد المطرب أسامة منير لإطلاق أغنية "أنا كنت فى غيبة" من كلمات وألحان أسامة منير وتوزيع روماني أمين.

يذكر أن آخر أعمال أسامة منير أغنية “فرحنى بيك” كلمات باسم صلاح، وألحان مصطفى شوقى، وتوزيع محمد زقزوق.

طرح أسامة منير، مؤخرا، أحدث أغانيه التي تحمل اسم “بنحسس ع الكلام”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية بنحسس ع الكلام من كلمات وألحان أسامة منير، توزيع علي شرف، هندسة صوت روماني أمين، ميكس وماستر محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية ستوديو ايست وست هوليوود بأمريكا.

وتقول كلمات الأغنية: بنحسس على الكلام والخوف مالينا.. والكلام خارج لوحده من عنينا.. خايفين نقرب.. خايفين نجرب.. ولا خايفين من كلام الناس علينا.. بنحسس ع الكلام وبنداري الألم واحنا عارفين قلب مين اللي اتظلم.. بنحسس ع الكلام ونزود في العناد والعناد عمره ما جاب غير الألم.

أغنية أنا

الأغنية من توزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم وسيتم عرضها قريبا وقرر أسامة تصوير الأغنية لتميزها ولرغبته في العودة بقوة للساحة الغنائية خاصة أن كلمات الأغنية مختلفة عن الأغاني المنتشرة في الفترة الحالية وكذلك التصوير سيكون مختلف ومميز.

آخر أعمال أسامة منير

يذكر أن آخر أعمال أسامة منير فيلم "ليلة البيبى دول" مع محمود عبد العزيز وتجربة أخرى مع ليلى علوى فى فيلم "كابتن عفت".

وكان الإعلامي أسامة منير، كشف أغرب موقف تعرض له على الهواء خلال مسيرته الإعلامية.

وقال خلال حواره ببرنامج " من مصر"والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، إنه تمكن خلال مشواره الإعلامي بإنقاذ العديد من البيوت التي كانت على وشك الانهيار، موضحا: "كان هناك زوجين علي وشك الانفصال، واصلحت بينهما، وكنت اقفل مع الزوجة، أكلم الزوج، حتي نجحت في إثنائهما عن قرار الطلاق".

ونوه بأن الشيء الذى لفت انتباهه هو "كومكسات المتزوجين"، وأن الزوجة الصالحة هي ليست شريكة حياة ولكنها شريكة نجاح.