عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اسامة منير يطرح أغنية أنا كنت في غيبة

أسامة منير
أسامة منير

يستعد المطرب أسامة منير لإطلاق أغنية "أنا كنت فى غيبة" من كلمات وألحان أسامة منير وتوزيع روماني أمين.

يذكر أن آخر أعمال أسامة منير أغنية “فرحنى بيك” كلمات باسم صلاح، وألحان مصطفى شوقى، وتوزيع محمد زقزوق.

 طرح أسامة منير، مؤخرا، أحدث أغانيه التي تحمل اسم “بنحسس ع الكلام”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية بنحسس ع الكلام من كلمات وألحان أسامة منير، توزيع علي شرف، هندسة صوت روماني أمين، ميكس وماستر محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية ستوديو ايست وست هوليوود بأمريكا.

وتقول كلمات الأغنية: بنحسس على الكلام والخوف مالينا.. والكلام خارج لوحده من عنينا.. خايفين نقرب.. خايفين نجرب.. ولا خايفين من كلام الناس علينا.. بنحسس ع الكلام وبنداري الألم واحنا عارفين قلب مين اللي اتظلم.. بنحسس ع الكلام ونزود في العناد والعناد عمره ما جاب غير الألم.

أغنية أنا

الأغنية من توزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم وسيتم عرضها قريبا وقرر أسامة تصوير الأغنية لتميزها ولرغبته في العودة بقوة للساحة الغنائية خاصة أن كلمات الأغنية مختلفة عن الأغاني المنتشرة في الفترة الحالية وكذلك التصوير سيكون مختلف ومميز.

أسامة منير يطرح أغنيته الجديدة "فرحنى بيك "

أسامة منير يطرح أحدث أغانيه "بنحسس ع الكلام" على يوتيوب

آخر أعمال أسامة منير

يذكر أن آخر أعمال أسامة منير فيلم "ليلة البيبى دول" مع محمود عبد العزيز وتجربة أخرى مع ليلى علوى فى فيلم "كابتن عفت".

وكان الإعلامي أسامة منير، كشف أغرب موقف تعرض له على الهواء خلال مسيرته الإعلامية.

وقال خلال حواره ببرنامج " من مصر"والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، إنه تمكن خلال مشواره الإعلامي بإنقاذ العديد من البيوت التي كانت على وشك الانهيار، موضحا: "كان هناك زوجين علي وشك الانفصال، واصلحت بينهما، وكنت اقفل مع الزوجة، أكلم الزوج، حتي نجحت في إثنائهما عن قرار الطلاق".

ونوه بأن الشيء الذى لفت انتباهه هو "كومكسات المتزوجين"، وأن الزوجة الصالحة هي ليست شريكة حياة ولكنها شريكة نجاح.

أسامة منير المطرب أسامة منير برنامج من مصر أغنية انا كنت فى غيبة روماني امين

موضوعات متعلقة

كشفت عن أسباب غيابها.. دوللي شاهين: أشخاص منفسنين مني منعوني من العمل

قصص طلاق النجوم| شيرين وحسام حبيب الأحدث ومصطفى فهمي يلجأ للقضاء

أخبار الفن.. محامية مصطفى فهمي تكذب طليقته.. اختفاء شقيق شيرين بعد طلاقها

ابنه يتوسل بالدعاء له.. تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنان محب كاسر

تمور وحليب.. أزمة عمر كمال مع الموسيقيين تنتهي بـ مكانش قصدي

دنيا سمير غانم تشارك يونيسف مصر الاحتفال باليوم العالمي للطفل

فاتن موسى توضح سبب عدم حذف اسم طليقها من «إنستجرام»

يهزك الشوق| ماجد المهندس يتألق في حفل موسم الرياض

ترشيحاتنا

وزير السياحة يناقش استعدادات مصر لاستضافة "كوب 27" في شرم الشيخ

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

الإمام الأكبر: الاستعمار الجديد يحمل لافتة "العولمة" لفرض سلوكيات الغرب على الشرق

واقعة الساطور.. رسالة مؤثرة من والدة سفاح الإسماعيلية أمام الجنايات.. شاهد

السعودية.. ولي العهد في زيارة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

علامات الحمل.. "جينيفر لورانس" تلفت الأنظار خلال عرض فيلمها Don't Look Up

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

فيديو

كشفت عن أسباب غيابها.. دوللي شاهين: أشخاص منفسنين مني منعوني من العمل

فيديو جراف.. نجاتي يصف فنانة بـ الجريئة.. ومطربة تبعث رسالة لـ شيرين

الكبسولة المبرمجة.. أحدث أساليب التخسيس بدون منظار أو جراحة

ليس الأخير وأكثر فتكا.. تصريحات مثيرة لمبتكرة لقاح أسترازينيكا عن متحور أوميكرون

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ